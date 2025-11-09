U Hrvatskoj se više ne mogu kupiti strane novine

No, prema Zakonu o medijima, pravo na subvencionirane tarife imaju samo nakladnici upisani u hrvatski Upisnik

Kupovina novina. Hrvoje Jelavic / PIXSELL

A. O.

9.11.2025

U Hrvatskoj se od 1. oktobra više ne prodaju strane novine jer su se strani izdavači povukli zbog novih uslova distribucije koje provodi Hrvatska pošta.

Nakon što je Tisak odustao od distribucije zbog gubitaka, Vlada Republike Hrvatske je tu djelatnost proglasila uslugom od općeg gospodarskog interesa i za distributera odabrala Hrvatsku poštu.

No, prema Zakonu o medijima, pravo na subvencionirane tarife imaju samo nakladnici upisani u hrvatski Upisnik, odnosno oni s registriranim sjedištem u Hrvatskoj, što isključuje strane izdavače.

Zbog višestruko većih troškova distribucije, strani su se izdavači, koje u Hrvatskoj zastupa slovenska tvrtka DistriEst, odlučili povući s tržišta. Direktorica Maja Curić upozorila je da Hrvatska time postaje jedina turistička zemlja u Europi bez stranog tiska te da hrvatsko Ministarstvo kulture i medija na njihove upite mjesecima ne odgovara.

Iz Ministarstva poručuju da rade na rješenju problema i podsjećaju da je distribucija tiska bila u krizi te da je državna intervencija bila nužna.

Svjetska udruga novinskih izdavača (WAN-IFRA) i DistriPress izrazili su „ozbiljnu zabrinutost“ jer ograničavanje subvencija samo na domaće izdavače smatraju oblikom neizravne diskriminacije.

