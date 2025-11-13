Meliha osmislila jedinstven taksi na svijetu: Muškarcima ulaz zabranjen

U Novom Pazaru, gradu poznatom po snažnim i hrabrim ženama, pokrenuta je inicijativa koja mijenja svakodnevicu i ruši predrasude – prvi ženski taksi servis, namijenjen isključivo ženama i djeci. Ideju je pokrenula Meliha Mavrić Kambović, koja ističe da ovaj projekat nije samo poslovni poduhvat, nego i poruka o hrabrosti, povjerenju i podršci među ženama.

- Sigurnost žena u saobraćaju bila je osnovni motiv da se odlučim na ovaj korak. Ova odluka posebno je važna vjernicama s hidžabom - objašnjava Meliha, dodajući da je željela stvoriti prostor u kojem će se svaka žena osjećati sigurno, poštovano i opušteno.

Za razliku od klasičnih taksi službi, ovaj servis donosi nekoliko posebnosti: vozačice su isključivo žene, a klijentice mogu biti samo žene i djeca. Putnice očekuju profesionalna usluga, besplatan Wi-Fi i punjači za mobilne telefone – detalji koji vožnju čine ugodnijom i opuštenijom.

- Znam da svaka od vas ima svoj omiljeni broj taksija, ali se nadam da će od sada i ovaj broj biti među njima - rekla je Meliha uz osmijeh, pozivajući sve Novopazarke da podrže projekat koji je, kako mnogi kažu, više od prevoza – simbol ženske samostalnosti i međusobne podrške.

Već nakon prvih objava na društvenim mrežama stiglo je mnoštvo pozitivnih komentara. Brojne žene istakle su da su se ranije, naročito tokom noćnih vožnji, često osjećale nelagodno u društvu nepoznatih vozača. Sada, kažu, napokon imaju opciju koja im pruža mir i sigurnost, prenosi RTV Novi Pazar.