PREDSJEDNIK SPP-A

Usame Zukorlić o navodima da je izazvao nesreću i pobjegao: "Priznajem da sam vozio 15 km na sat, i vozačka mi je istekla"

Tako je to kada duže vrijeme nisi za volanom, poručio je Zukorlić

9.8.2025

Nakon što su mediji u Srbiji objavili informaciju da je Usame Zukorlić, predsjednik SPP-a i ministar u vladi Srbije napravio udes u Novom Pazaru te pobjegao s lica mjesta, oglasio se i Zukorlić. 

Objavljeno je da je udario u policijsko vozilo, da je vozio neregistrovani Audi Q7. 

- Priznajem, uspio sam napraviti saobraćajni prekršaj vozeći 15 km na sat. Tako je to kada duže vrijeme nisi za volanom. I da, nikada ne bježim, naročito ne od policije. Kaznu sam platio. Za razliku od ekipe kriminalaca koja vlada ovim gradom, ja nisam iznad zakona. Imam još jednu ekskluzivu za Informer: Vozačka mi je istekla prije tri godine! Idem sada da je produžim - poručio je Zukorlić. 


# SRBIJA
# NOVI PAZAR
# USAME ZUKORLIĆ
