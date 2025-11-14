Novi detalji avionske nesreće u Hrvatskoj: Poginuo pilot koji je u avgustu preživio pad aviona

Uprava Civilne zaštitite Republike Hrvatske javila je da je kod Senja pao Air Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba.

U nesreći je poginuo 45-godišnji pilot Hasan Bahar. Riječ je o pilotu koji je 29. avgusta ove godine preživio pad protupožarnog aviona u okrugu Yatan u Muli na sjeverozapadu Turske.

Inače, dojavu o nestanku aviona s radara Uprava Civilne zaštite primila je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16:53 sati, a u 17:11 sati stigla je dojava o padu i požaru.

Spasioci su vrlo brzo došli do mjesta pada. Požar je lokaliziran u 18 sati te su vatrogasci uočili karbonizirano tijelo pilota.

Prema neslužbenim informacijama, dva turska Airtractora su letjela iz smjera Rijeke prema Zagrebu, ali su se zbog magle okrenuli.

Jedan je sletio na aerodrom na otoku Krk, dok je drugi nestao.

Glavni istražitelj avionskih nesreća Danko Petrin je naveo da se radi o radnom avionu i da takve često hrvatska vojska koristi tokom gašenja požara.

Hrvatski portal 24sata.hr piše da su avion pronašli vatrogasci nedaleko od lokalne škole.

Istraga pokazuje kako je pilot prije pada objavio poziv u pomoć, tzv. Emergency i ubrzo nestao s radara.