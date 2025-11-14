Nestalo troje maloljetnika u isto vrijeme, gubi im se svaki trag

U Sisku, Hrvatska, nestalo je troje maloljetnika. Kako je objavila policija, Patrik Jantolek (2009.) te brat i sestra Adriano (2011.) i Kjara Orečić (2012.) u srijedu su se udaljili iz porodičnih domova u nepoznatom smjeru i od tada im se gubi svaki trag.

Policija poziva građane da, ako imaju bilo kakvu informaciju o nestalim osobama, obavijeste najbližu policijsku stanicu ili nazovu 192.

Patrik ima smeđu kosu i smeđe oči. Istu boju kose i očiju ima i Kjara, koja je visoka 160 cm i mršave građe. Njen brat Adriano ima plavu kosu i plave oči, mršav je i visok oko 180 cm.

Oglasile su se majke nestalih tinejdžera.

- Nazvala me Kjarina majka i rekla da ne može dobiti ni nju ni njenog brata i zamolila da nazovem Patrika jer su možda s njim. Kjara i Patrik su cura i dečko. Patrik je preko poruka bio jako služben, odgovarao samo 'da' i 'ne'. To je bilo u srijedu ujutro. Od tada im se gubi svaki trag - rekla je Patrikova majka Ana Mari Matejaš za Dnevnik.hr.

Kjarina i Adrianova majka pretpostavlja da su djeca zajedno.

- Ne znamo gdje su. Pregledali smo sva mjesta gdje bi mogli biti, sada čekamo policiju - napomenula je.

Obje majke ističu da se ovakvo nešto nikada prije nije dogodilo.

- Mi smo inače iz Zagreba i policija je i tamo izašla na teren da vidi je li možda otišao naći se sa starim prijateljima, ali ga nije pronašla - dodala je Patrikova majka.