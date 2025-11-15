Dačić pokušao da falsifikuje stavove Alije Izetbegovića

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i nekadašnji saradnik Slobodana Miloševića gostovao je u programu televizije Pink gdje je iznosio stvari teorije zavjere i pokušao da falsifikuje stavove predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića.

Kazao je da "Alija Izetbegović nije htio da potpiše Dejtonski sporazum, a da zasluge za njegovo potpisivanje treba pripisati Amerikancima i Slobodanu Miloševiću".

- Dejtonski sporazum isforsirali su Amerikanci, a odmah nakon njegovog potpisivanja počeli su udari na Republiku Srpsku - rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

Dačić je naveo da se, čim je Dejtonski sporazum potpisan, radilo na tome "da se izvrši unitarizacija BiH", dodavši da "takvi zahtjevi postoje i danas kada se favorizuje muslimanska strana".

On je kazao da su "protiv Dejtonskog sporazuma bili i tadašnje rukovodstvo Republike Srpske i bošnjački lider Alija Izetbegović".

Dačić je naveo da je "rukovodstvo RS bilo protiv toga da se teritorija podijeli po principu 51 prema 49, dok Izetbegović nije htio da ga potpiše".

- Alija je govorio: "Dajte mi samo jednu enklavu, ali da je muslimanska. Nisu mu to dali, nego je morao da dijeli FBiH sa Hrvatima - rekao je Dačić za Televiziju Pink.

On je kazao da je Dejtonski sporazum, koji je i danas na snazi, "jedna od najvećih tekovina nekadašnjeg predsjednika Srbije i SR Јugoslavije Slobodana Miloševića", ali je napomenuo i da originalna verzija tog dokumenta na srpskom jeziku ne postoji.