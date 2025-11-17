Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HRVATSKI PREDSJEDNIK

Milanović odlikovao hrvatske branitelje: "Zajedno s Armijom BiH, oslobodili ste i Bosnu i Herecegovinu"

Vi ste to napravili u bratstvu po oružju s Amerikancima i nekim drugim državama, pa i bošnjačkim snagama, Armijom BiH, poručio je

Milanović odlikovao hrvatske branitelje. Ured predsjednika Republike Hrvatske

M. Až.

17.11.2025

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je uručio počasne činove i odlikovanja hrvatskim braniteljima za njihov doprinos u Domovinskom ratu. 

- Hrvatsku ste prvo obranili. To je naš teritorij, naše granice koje su postojale i prije 1991. godine i koje je međunarodna zajednica priznala kao takve. A onda ste Hrvatsku, jednako teško, oslobodili. Oslobodili ste i Bosnu i Hercegovinu. Vi ste to napravili u bratstvu po oružju s Amerikancima i nekim drugim državama, pa i bošnjačkim snagama, Armijom BiH. To je omogućilo da se sklopi mir, da se nametne mir snagom oružja i da se postigne sporazum koji na neki način u Bosni i Hercegovini funkcionira danas - rekao je Milanović uoči svečanosti, saopćeno je iz Ureda hrvatskog predsjednika.

Milanović je, za osobite zasluge stečene u Domovinskom ratu, dodijelio počasne činove brigadnog generala umirovljenim hrvatskim braniteljima.

Počasne činove brigadnog generala primili su Vjeran Rožić, Miodrag Demo, Tihomir Budanko, Milan Perković, Mario Bradara, Ivo Filipović, Petar Zelenika, Jadran Topić i Ilija Vrljić.

# HRVATSKA
# BIH
# ZORAN MILANOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (22)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.