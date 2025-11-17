Milanović odlikovao hrvatske branitelje: "Zajedno s Armijom BiH, oslobodili ste i Bosnu i Herecegovinu"

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je uručio počasne činove i odlikovanja hrvatskim braniteljima za njihov doprinos u Domovinskom ratu.

- Hrvatsku ste prvo obranili. To je naš teritorij, naše granice koje su postojale i prije 1991. godine i koje je međunarodna zajednica priznala kao takve. A onda ste Hrvatsku, jednako teško, oslobodili. Oslobodili ste i Bosnu i Hercegovinu. Vi ste to napravili u bratstvu po oružju s Amerikancima i nekim drugim državama, pa i bošnjačkim snagama, Armijom BiH. To je omogućilo da se sklopi mir, da se nametne mir snagom oružja i da se postigne sporazum koji na neki način u Bosni i Hercegovini funkcionira danas - rekao je Milanović uoči svečanosti, saopćeno je iz Ureda hrvatskog predsjednika.

Milanović je, za osobite zasluge stečene u Domovinskom ratu, dodijelio počasne činove brigadnog generala umirovljenim hrvatskim braniteljima.

Počasne činove brigadnog generala primili su Vjeran Rožić, Miodrag Demo, Tihomir Budanko, Milan Perković, Mario Bradara, Ivo Filipović, Petar Zelenika, Jadran Topić i Ilija Vrljić.