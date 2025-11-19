Ljubiša Samardžić: 89. godišnjica rođenja glumačke legende

Na današnji dan 1936. godine, u Skoplju je rođen Ljubiša Samardžić Smoki, jedan od najboljih srbijanskih i regionalnih glumaca. Osim glumom, bavio se i režijom i produkcijom filmova i serija. Već kao student Akademije za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu Ljubiša je počeo glumiti u nekoliko pozorišnih predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je ubrzo napustio i okrenuo se glumi u filmovima. Prva uloga bila je filmu “Igre na Skelama” (1961.), a već naredne godine, ulogom šarmantnog nespretnjakovića u filmu „Prekobrojna“ skrenuo je pažnju kritike i publike. Zbog toga je u sljedećem filmu „Peščani grad“ dobio glavnu ulogu, nakon koje mu je ostao cjeloživotni nadimak Smoki, prema liku kojeg je glumio. Ipak, najveću slavu stekao je ulogama u partizanskim filmovima, posebno u filmovima Veljka Bulajića „Bitka na Neretvi“ i „Kozara“, a domaćoj i svjetskoj sceni najviše će ostati u sjećanju po ulozi ilegalca Zisa u filmu „Valter brani Sarajevo“ reditelja Hajrudina Krvavca. Uspješan režiser Tokom sjajne karijere Ljubiša Samardžić je u glumio u više od 100 filmova različitih žanrova i tv-serija poput kultnih „Kuda idu divlje svinje“, „Policajac sa petlovog brda„ i „Vruć vetar“. Osvojio je brojne nagrade na festivalima u Jugoslaviji i šire. U periodu od 1973. do 1988. dobio je šest Zlatnih arena na Pulskom filmskom festivalu za svoja glumačka ostvarenja, postavši najnagrađeniji glumac Pulskog festivala. Samardžić je postigao zapažene uspjehe i u rediteljskom poslu. Prvi film „Nebeska udica“, koji je režirao i producirao u svoj produkcijskoj kući „Cinema design“, 1999. godine, premijerno je emitiran na Berlinskom filmskom festivalu 2000. godine, a bio je prvi srbijanski kandidat za Oskara u kategoriji za najbolji strani film van engleskog govornog područja, također 2000. godine. Režirao je i filmove: “Nataša“, koji je dobio nagradu za najbolji film u Bugarskoj (Albeni) i nagradu za umjetničko izražavanje na MED filmu 2002. u Rimu, te “Ledina”, 2003., što je, ustvari, njegova najintimnija drama, koju je snimio nakon smrti svog sina. Režirao je i dvije tv-serije: „ Jesen stiže, dunjo moja“ i „Miris kiše na Balkanu“, koje su producirane u njegovoj produkcijskoj kući. Preminuo je 8. septembra 2017. godine u Beogradu.

Rođen Lomonosov, tvorac fizičke hemije 1711. - Rođen Mihail Vasiljevič Lomonosov, ruski naučnik, pisac i erudita, tvorac fizičke hemije, član Ruske akademije nauka. Formulirao je Zakon održanja materije, objasnio pojave sagorijevanja, stvorio naučnu teoriju o svjetlosti, objasnio porijeklo polarne svjetlosti. Lomonosov je razradio i projekt Moskovskog državnog univerziteta, koji po njemu nosi ime. 1828. - Umro austrijski kompozitor Franc Peter Šubert (Franz Schubert), jedan od najizrazitijih predstavnika romantizma. Živio je samo 31 godinu, a stvorio 998 muzičkih djela. Afirmirao se u umjetničkom krugu prijatelja koji su od 1823. priređivali privatne koncerte zvane "Šubertijade", posvećene njegovoj muzici. Prvi javni koncert na kojem su izvedene isključivo Šubertove kompozicije, održan je neposredno pred njegovu smrt. 1839. - Rođen Emil Škoda, poznati češki industrijalac i osnivač firme "Škoda". Prvo je bio glavni inžinjer male tvornice strojeva u Plzenu, a potom je, 1869. godine, kupio tvornicu koja je ponijela njegovo ime "Škoda" te počeo s njenim proširenjem. 1888. - Kubanski velemajstor Hose Raul Kapablanka (Jose Capablanca), svjetski prvak u šahu od 1921. do 1927. godine, rođen je na današnji dan. U periodu od 1914. do 1924. godine, izgubio je samo jednu partiju, po čemu je jedinstven u historiji šaha. 1906. – Radijska konferencija u Berlinu prihvatila je SOS kao međunarodni signal za pomoć. 1916. – Semjuel Goldvin (Samuel Goldwyn) i Edgar Selvin (Selwyn) osnovali su kompaniju „Goldwyn“, danas jednu od najuspješnijih filmskih kompanija na svijetu. 1917. - Indira Gandi, prva premijerka Indije, i to u dva mandata, od 1966. do 1975. i od 1980. do 1984., kada su je ubili Siki - ekstremisti, pripadnici njene lične garde, rođena je na današnji dan. Političko iskustvo stekla je uz oca, prvog premijera Indije i jednog od osnivača Pokreta nesvrstanih Džavaharlala Nehrua.

