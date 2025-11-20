Crna Gora najavila pooštravanje viznog režima s Rusijom

Crna Gora će uskoro pooštriti vizni režim za ruske državljane kako bi ga uskladila s politikom Evropske unije, izjavio je premijer Milojko Spajić, dodajući da zemlja očekuje da postane članica EU do 2028. godine, prenijeli su četvrtak regionalni mediji.

Spajić je u razgovoru za Euronews, objavljenom nakon Foruma o proširenju Evropske komisije u Briselu, rekao da će mjere biti uvedene "vrlo brzo".

EU je početkom mjeseca postrožila vizna pravila za ruske državljane zbog, kako je saopćeno, bezbjednosnih rizika nakon hibridnih napada dronovima pripisanih Rusiji. Za razliku od toga, ruski državljani trenutno mogu boraviti u Crnoj Gori do 30 dana bez vize, što je proteklih godina dovelo do naglog rasta njihovih posjeta, navodi Euronews.

Spajić je naglasio da Crna Gora u potpunosti prati Zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku EU, uključujući mjere prema Rusiji, što je jedan od ključnih kriterija za pristupanje Uniji.

- I prije nego što imamo status članice i benefite članstva, ponašamo se kao država članica - rekao je Spajić.