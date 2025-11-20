Crna Gora najavila pooštravanje viznog režima s Rusijom

Crna Gora će uskoro pooštriti vizni režim za ruske državljane kako bi ga uskladila s politikom Evropske unije, izjavio je premijer Milojko Spajić, dodajući da zemlja očekuje da postane članica EU do 2028. godine, prenijeli su četvrtak regionalni mediji.
Spajić je u razgovoru za Euronews, objavljenom nakon Foruma o proširenju Evropske komisije u Briselu, rekao da će mjere biti uvedene "vrlo brzo".
EU je početkom mjeseca postrožila vizna pravila za ruske državljane zbog, kako je saopćeno, bezbjednosnih rizika nakon hibridnih napada dronovima pripisanih Rusiji. Za razliku od toga, ruski državljani trenutno mogu boraviti u Crnoj Gori do 30 dana bez vize, što je proteklih godina dovelo do naglog rasta njihovih posjeta, navodi Euronews.
Spajić je naglasio da Crna Gora u potpunosti prati Zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku EU, uključujući mjere prema Rusiji, što je jedan od ključnih kriterija za pristupanje Uniji.
- I prije nego što imamo status članice i benefite članstva, ponašamo se kao država članica - rekao je Spajić.
Crna Gora je ranije ukinula bezvizni režim za građane Armenije, Uzbekistana, Kuvajta i Egipta kako bi se dodatno uskladila s politikama EU.
Govoreći o evropskim integracijama, Spajić je ocijenio da je postignut značajan napredak, ali da je preostalo mnogo posla. Istakao je da je važno da "svih 27 država članica vjeruje da je u njihovom nacionalnom interesu da Crna Gora uđe u EU".
Posebno je naglasio potrebu jačanja odnosa sa državama koje su opreznije prema proširenju, kao i centralnu ulogu vladavine prava. Podsjetio je da je Crna Gora zatvorila pregovaračko poglavlje 5 o javnim nabavkama, ali da su daljnje reforme neophodne.
- Moramo pokazati da dobro radimo u oblasti vladavine prava - dodao je Spajić, ističući da Crna Gora mora biti tehnički spremna za pristupanje.
- Želimo da doprinesemo EU, a ne da predstavljamo teret - zaključio je crnogorski premijer.
Crna Gora je pregovore o pristupanju Evropskoj uniji zvanično otvorila 2012. godine, nakon što je 2010. dobila status kandidata. Od tada je otvorila sva pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila nekoliko, dok napredak uglavnom zavisi od reformi u oblasti vladavine prava (poglavlja 23 i 24), koje ostaju ključne za napredovanje prema članstvu.