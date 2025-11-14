Ruski ambasador poručio Podgorici: "Učvrstili ste status neprijateljske države, tvrdoglavo pratite liniju Zapada"

Ruski ambasador u Crnoj Gori Aleksandar Petrovič Lukašik oštro je reagovao na odluku tamošnje Skupštine da Vojska Crne Gore postane dio NATO misije bezbjednosne pomoći i obuke za Ukrajinu (NSATU), poručivši da je riječ o još jednom koraku koji produbljuje sukob s Moskvom.

Prema njegovim riječima, crnogorski parlament se "istakao svojim antiruskim djelovanjem" nakon što je podržao angažman u ovoj misiji.

- Crnogorsko rukovodstvo nastavlja tvrdoglavo da prati liniju Zapada o povećanju tenzija sa Rusijom, čime učvršćuje svoj status neprijateljske države prema Moskvi - saopštio je Lukašik.

Navodi i da je, kako tvrdi, zakonodavna i izvršna vlast u Crnoj Gori u velikoj mjeri usklađena "u naporima da demonizuje Rusiju".

Podsjetio je i da je Podgorica ranije odlučila poslati predstavnika u misiju vojne pomoći EU za podršku Ukrajini (EUMAM UA). Prema njegovoj ocjeni, time Crna Gora doprinosi nastojanjima zapadnih zemalja da se produže borbe u Ukrajini i da se ta država koristi kao “oruđe za nanošenje strateškog poraza Rusiji”.

- Očigledno je da će Crna Gora, dokazujući lojalnost svojim stranim nadzornicima, još jednom pokazati svoju posvećenost ozloglašenoj NATO solidarnosti i istovremeno ubrzati proces pripreme za pristupanje Evropskoj uniji. Ne vjerujemo da je takva kratkovidna politika u interesu crnogorskih građana - poručio je Lukašik.