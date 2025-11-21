Dragan Bjelogrlić pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu zatvora od šest mjeseci

Viši sud u Beogradu pravosnažno je potvrdio presudu kojom je reditelj i glumac Dragan Bjelogrlić dobio uslovnu kaznu zatvora od šest mjeseci, s rokom provjere od dvije godine, zbog nasilničkog ponašanja prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. augusta 2021. godine u niškom hotelu "Ambasador", potvrdila je portparolka suda Ivona Čogurić.

Sud je odbio sve žalbe kao neosnovane i potvrdio odluku Prvog osnovnog suda u Beogradu, dok je Antonijević upućen na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnih zahtjeva.

Istraga je vođena u Nišu, ali je predmet kasnije delegiran beogradskom sudu, što je odobrio Vrhovni kasacioni sud zbog, kako je navedeno, procesne celishodnosti, budući da su i optuženi i oštećeni, kao i svjedoci i branioci iz Beograda.

Niško tužilaštvo je 26. novembra 2021. podiglo optužni prijedlog protiv Bjelogrlića, navodeći da je u ranim jutarnjim satima više puta udario Antonijevića po glavi. Bjelogrlić je na saslušanju priznao djelo i izrazio žaljenje.

Obojica reditelja tada su boravila u Nišu povodom manifestacije 56. „Filmski susreti“.