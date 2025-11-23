Vlada pomaže farmere: Pomoć proizvođačima jaja, pilećeg mesa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore raspisalo je javni poziv za dodjelu podrške registrovanim proizvođačima jaja, pilećeg i ćurećeg mesa (tov brojlera) za drugu polovinu ove godine.

Pravo na podršku mogu ostvariti privredni subjekti koji su registrovani kao poljoprivredni proizvođači jaja, pilećeg i ćurećeg mesa, a koji su upisani u odgovarajuće registre.

Visina podrške se utvrđuje na osnovu podnijetog zahtjeva poljoprivrednog proizvođača, nakon utvrđenog broja koka nosilja, pilića i ćurića, administrativne i terenske kontrole registrovanih objekata za njihovo držanje, kao i drugih dostavljenih dokaza.

Podnosilac zahtjeva dostavlja Ministarstvu popunjen obrazac za podršku i propisanu dokumentaciju.

Oglas sa svim potrebnim detaljima objavljen je na stranici crnogorskog Ministarstva.