Thompson prijeti Tomaševiću "puno radikalnijim potezima"

Već neko vrijeme traje svojevrsni rat između pjevača Marka Perkovića Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Priča je eskalirala sinoć kada je Thompson na Facebooku objavio video u kojem Tomaševića poziva da se urazumi te prijeti da će, ako Tomašević ne odustane od zabrane njegova koncerta, "povući puno radikalnije poteze".

Sukob je, podsjetimo, počeo kada je zagrebački gradonačelnik objavio da neće biti drugog Thompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni 28. decembra, ako se na prvom koncertu, 27. decembra, bude koristio ustaški pozdrav "Za dom spremni". Potom je Zagrebačka skupština, na prijedlog Možemo i SDP-a, izglasala zaključak o zabrani korištenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad.

Njime se gradonačelnika poziva da preduzme mjere kako bi se osiguralo da se u prostorima gradskih ustanova i trgovačkih društava te na javnim površinama pod gradskom dozvolom ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, kao ni fašistički i ustaški simboli.

Prva Thompsonova videoporuka

U subotu se Thompson prvi put oglasio videoporukom u kojoj je oštro kritikovao zagrebačku vlast.

"Zagrebačka vlast je uzela stvar u svoje ruke. Ne priznaje niti Visoki prekršajni sud, niti njegovu presudu. Stavila se u ulogu suca i tužitelja. Je li to moguće u pravnoj državi? Gdje je legalizam? Zato moram dodati da je odluka zagrebačke vlasti da mi zabrani nastupe u gradskim prostorima čista diskriminacija i izravno kršenje mog ustavnog prava na rad, ali i prava svih onih koji sa mnom rade. Povrijeđeno je pravo svih građana Zagreba da slušaju i gledaju ono što sami žele", ustvrdio je Thompson.

Dodao je da "samo zločesti bolesni um može nazvati preko pola milijuna ljudi fašistima".

"Zagrebački gradonačelnik mi je putem medija poručio da ako 27. prosinca izvedem pjesmu 'Bojna Čavoglave', neću više moći nastupiti u gradskim prostorima. A ja njemu ovim putem poručujem da ću 27. prosinca u Zagrebu u Areni s ponosom pjevati pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Onako kako smo je pjevali od 1991. do danas", poručio je Thompson, dodavši da je 1991. bio pripadnik ZNG-a i HOS-a.

"U javnosti se s razlogom raspravlja o njihovom protuzakonitom divljaštvu i sektaškom ponašanju. Ja ne pristajem da mi neka sekta određuje što smijem, a što ne smijem", zaključio je pjevač.

Kako je odgovorio Tomašević

Na jučerašnjoj presici na pitanje novinara Tomašević je kratko komentarisao objavu glazbenika Marka Perkovića Thompsona vezano za zabranu koncerta gradskih vlasti u Areni, koji je Možemo! nazvao "sektom".

Tomašević je izjavio da se ne misli spuštati na razinu uvreda. Dodao je kako je "on svoju odluku donio prije mjesec dana i nje se drži, a Thompson je donio svoju odluku. Koncert će se 27. prosinca održati u Areni jer je ugovor potpisan još u ožujku, a koncerta 28. prosinca neće biti, a to je i službeno priopćeno Thompsonovom menadžmentu", rekao je Tomašević.

Nova Thompsonova videoporuka

Uveče se Thompson javio novom videoporukom.

Poručio je da je Tomaševićeva odluka o neodržavanju koncerta 28. decembra "bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa s divljeg zapada" te da se "radi o napadu na pravni poredak RH od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova,"

Potom je zaprijetio Tomaševiću.

"Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu, neovisnu RH i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti. Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", zaključio je Thompson.

Nije precizirao koji su to "puno radikalniji potezi".