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AKCIJA USKOK-A

Afera u Hrvatskoj kod Mikulića: Jesu li sve priznali i "utopili" ga?

Puštanje na slobodu često implicira da su osumnjičeni priznali djelo koje im se stavlja na teret

Na ispitivanje u USKOK doveden je Andrija Mikulić. Goran Stanzl / Pixsell

A. O.

29.11.2025

Dvojica vlasnika kamenoloma uhapšena u akciji USKOK-a (Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta), u kojoj je uhapšen i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, pušteni su nakon ispitivanja. 

Kako piše Index.hr., radi se o Goranu Večkoviću, vlasniku Kamenoloma Žakanje i Kamenoloma Gorjak, te Ivici Vugrincu, vlasniku firme Kamenolomi Golubiček i mesnica Vugrinec, koji su sinoć satima razgovarali s istražiteljima USKOK-a.

Puštanje na slobodu često implicira da su osumnjičeni priznali djelo koje im se stavlja na teret, a u ovom slučaju to je davanje mita Mikuliću u vrijednosti od 120.000 eura. Iako još nije potvrđeno da su Večković i Vugrinec priznali krivnju, to bi dodatno oslabilo argumente USKOK-a za traženje istražnog zatvora za Mikulića i njegovog kuma Dragana Krasića, koji je također uhapšen.

USKOK bi danas trebao odlučiti hoće li tražiti istražni zatvor za Mikulića i Krasića. Jedan od razloga za to može biti opasnost od ponavljanja kaznenog djela ili utjecaja na svjedoke. Međutim, nagla smjena Mikulića s čela Državnog inspektorata RH (DIRH) na dan uhićenja uklonila je argument da bi mogao tražiti mito ili pogodovati bilo kome odlukama inspektorata. Pitanje koje se nameće jest da li je Vlada, predvođena premijerom Andrejom Plenkovićem smjenom Mikulića u stvari spriječila njegovo moguće zadržavanje u Remetincu.

Hrvatski premijer Plenković je jučer tvrdio da je smjena Mikulića „puka slučajnost“ i da se radi o standardnoj rotaciji direktora javnih institucija. On je izjavio da nije imao informaciju da je za Mikulićem izdan uhidbeni nalog:

Andrej Plenković. Pixsell

- Nismo to ni znali. I on i šef Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje su iz drugih razloga bili na redu za razrješenje dužnosti - rekao je Plenković.

Mikulić i Krasić se terete da su primili mito od najmanje 120.000 eura, isplaćenog u dvije rate, te veće količine mesa. Vlasnici kamenoloma, Večković i Vugrinec, navodno su preko mita trebali osigurati dozvole za rad svojih kamenoloma i izbjegavanje ili ublažavanje inspekcijskih nadzora. Tijekom istrage, korupcijske radnje pokrivene su tajnim snimkama Mikulićevih razgovora, uključujući i snimke iz njegovog vozila, što dodatno otežava argumentaciju USKOK-a za istražni zatvor.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# USKOK
# HRVATSKA
# DRAGAN KRASIĆ
# DIRH
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