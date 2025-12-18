Haos u albanskom parlamentu: Opozicija se sukobila s policijom i palila baklje

U četvrtak su opozicioni zastupnici u albanskom parlamentu sukobili s policijom nakon sedmica napetosti zbog optužbi za korupciju protiv zamjenice premijera Edija Rame i drugih zvaničnika.
Zastupnici su palili baklje, polijevali vodom predsjedavajućeg i zauzimali mjesta rezervisana za ministre u pokušaju da prekinu sjednicu, prije nego što je policija intervenisala.
- Ne može biti parlamenta s onima koji kradu i bježe. Zakon i samo zakon mora vladati - rekao je Sali Beriša (Sali Berisha), lider opozicione Demokratske stranke.
Opozicioni zastupnici zahtijevali su uvid u formalne optužbe podnesene protiv zamjenice premijera Belinde Balluku.
Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala zatražilo je od parlamenta odobrenje za hapšenje Balluku, a očekuje se da zakonodavno tijelo, u kojem Ramina vladajuća stranka ima većinu, o tom zahtjevu glasa u petak.
Balluku, koja je takođe obavljala funkciju ministrice infrastrukture i energetike i Ramina je bliska saveznica u kabinetu, tereti se za učešće u koruptivnim praksama s ciljem pogodovanja kompanijama koje realizuju velike infrastrukturne projekte, uključujući tunel i obilaznicu u Tirani.
Prošlog mjeseca, Balluku je optužbe nazvala "blaćenjem, insinuacijama, poluistinama i lažima" te poručila da će u potpunosti sarađivati s pravosuđem.