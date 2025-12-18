Haos u albanskom parlamentu: Opozicija se sukobila s policijom i palila baklje

U četvrtak su opozicioni zastupnici u albanskom parlamentu sukobili s policijom nakon sedmica napetosti zbog optužbi za korupciju protiv zamjenice premijera Edija Rame i drugih zvaničnika.

Zastupnici su palili baklje, polijevali vodom predsjedavajućeg i zauzimali mjesta rezervisana za ministre u pokušaju da prekinu sjednicu, prije nego što je policija intervenisala.

- Ne može biti parlamenta s onima koji kradu i bježe. Zakon i samo zakon mora vladati - rekao je Sali Beriša (Sali Berisha), lider opozicione Demokratske stranke.