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IZBILI NEREDI

Haos u albanskom parlamentu: Opozicija se sukobila s policijom i palila baklje

Zastupnici su palili baklje, polijevali vodom predsjedavajućeg i zauzimali mjesta rezervisana za ministre u pokušaju da prekinu sjednicu

Haos u albanskom parlamentu. AP

M. Až.

18.12.2025

U četvrtak su opozicioni zastupnici u albanskom parlamentu sukobili s policijom nakon sedmica napetosti zbog optužbi za korupciju protiv zamjenice premijera Edija Rame i drugih zvaničnika.

Zastupnici su palili baklje, polijevali vodom predsjedavajućeg i zauzimali mjesta rezervisana za ministre u pokušaju da prekinu sjednicu, prije nego što je policija intervenisala.

- Ne može biti parlamenta s onima koji kradu i bježe. Zakon i samo zakon mora vladati - rekao je Sali Beriša (Sali Berisha), lider opozicione Demokratske stranke.

Opozicioni zastupnici zahtijevali su uvid u formalne optužbe podnesene protiv zamjenice premijera Belinde Balluku.

Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala zatražilo je od parlamenta odobrenje za hapšenje Balluku, a očekuje se da zakonodavno tijelo, u kojem Ramina vladajuća stranka ima većinu, o tom zahtjevu glasa u petak.

Balluku, koja je takođe obavljala funkciju ministrice infrastrukture i energetike i Ramina je bliska saveznica u kabinetu, tereti se za učešće u koruptivnim praksama s ciljem pogodovanja kompanijama koje realizuju velike infrastrukturne projekte, uključujući tunel i obilaznicu u Tirani.

Prošlog mjeseca, Balluku je optužbe nazvala "blaćenjem, insinuacijama, poluistinama i lažima" te poručila da će u potpunosti sarađivati s pravosuđem.

# NEREDI
# ALBANIJA
# EDI RAMA
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