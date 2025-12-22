Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVE MJERE

Rama najavio ukidanje zabrane društvene mreže TikTok u Albaniji

Albanska vlada zabranila je TikTok prije godinu dana

Albanija ukida zabranu TikToka. Fena

FENA

22.12.2025

Albanski premijer Edi Rama najavio je da će društvena mreža TikTok ponovno biti dostupna u Albaniji.

U intervjuu za Politico Rama je istaknuo da je albanska vlada postigla partnerstvo s predstavnicima te društvene mreže i da će uskoro predstaviti nove mjere za zaštitu javnosti u toj zemlji.

"Zadovoljni smo rezultatom. Ostvarili smo partnerstvo i nadam se da ćemo u idućim tjednima ili mjesecima prezentirati plan albanskim građanima, kao što smo obećali", rekao je Rama.

Albanska vlada zabranila je TikTok prije godinu dana, kada su objave na platformi izazvale tučnjavu među mladima, tijekom koje je 14-godišnji dječak izboden na smrt, podsjeća MIA.

# ALBANIJA
# TIKTOK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.