Rama najavio ukidanje zabrane društvene mreže TikTok u Albaniji

U intervjuu za Politico Rama je istaknuo da je albanska vlada postigla partnerstvo s predstavnicima te društvene mreže i da će uskoro predstaviti nove mjere za zaštitu javnosti u toj zemlji.

Albanski premijer Edi Rama najavio je da će društvena mreža TikTok ponovno biti dostupna u Albaniji.

"Zadovoljni smo rezultatom. Ostvarili smo partnerstvo i nadam se da ćemo u idućim tjednima ili mjesecima prezentirati plan albanskim građanima, kao što smo obećali", rekao je Rama.

Albanska vlada zabranila je TikTok prije godinu dana, kada su objave na platformi izazvale tučnjavu među mladima, tijekom koje je 14-godišnji dječak izboden na smrt, podsjeća MIA.