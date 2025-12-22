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Rama najavio ukidanje zabrane društvene mreže TikTok u Albaniji

U intervjuu za Politico Rama je istaknuo da je albanska vlada postigla partnerstvo s predstavnicima te društvene mreže

Društvena mreža TikTok ponovno će biti dostupna u Albaniji. FENA

FENA

22.12.2025

Albanski premijer Edi Rama najavio je da će društvena mreža TikTok ponovno biti dostupna u Albaniji.

U intervjuu za Politico Rama je istaknuo da je albanska vlada postigla partnerstvo s predstavnicima te društvene mreže i da će uskoro predstaviti nove mjere za zaštitu javnosti u toj zemlji.

- Zadovoljni smo rezultatom. Ostvarili smo partnerstvo i nadam se da ćemo u idućim tjednima ili mjesecima prezentirati plan albanskim građanima, kao što smo obećali - rekao je Rama.

Albanska vlada zabranila je TikTok prije godinu dana, kada su objave na platformi izazvale tučnjavu među mladima, tijekom koje je 14-godišnji dječak izboden na smrt, podsjeća MIA.

# ALBANIJA
# EDI RAMA
# TIKTOK
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