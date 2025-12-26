Hrvatska pozdravila hapšenje u Milorada Kovačevića u Crnoj Gori

- Pozdravljamo hapšenje Milorada Kovačevića u Crnoj Gori po zahtjevu Republike Hrvatske te saradnju nadležnih tijela dvije države na ovom slučaju. Tereti ga se za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na dubrovačkom području 1991. godine - napisao je hrvatski šef diplomatije na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u petak je pozdravio hapšenje Milorada Kovačevića u Crnoj Gori, kojeg Hrvatska traži zbog ratnog zločina protiv ratnih zatvorenika, te dodao da je Hrvatska u stalnom kontaktu s Podgoricom kada je riječ o izručenju, javlja Anadolu.

Dvije zemlje su "u stalnom kontaktu" u vezi s njegovim izručenjem, dodao je.

- Ovime se potvrđuje kako ratni zločini iz Domovinskog rata ne zastarijevaju te da će Vlada Hrvatske nastaviti dosljedno sarađivati sa svim partnerima na njihovu procesuiranju i kažnjavanju, gdje god se nalazili - dodao je Grlić Radman.

Crnogorska policija saopćila je da je ranije u petak u Zeti uhapsila M. K. (61), kojeg Hrvatska potražuje zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

- U selu Bistrica podgorička policija locirala je i lišila slobode lice M. K. (61), državljanin Republike Hrvatske, kojeg ova zemlja potražuje zbog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. On je priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalje postupanje - navodi policija.

Mediji u Podgorici pišu da je Županijski sud u Splitu nepravomoćno 2019. godine u odsutnosti osudio Milorada Kovačevića, bivšeg poručnika JNA, na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima 5. oktobra 1991. godine. Vrhovni sud je godinu poslije potvrdio presudu Kovačeviću.