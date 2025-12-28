Objavljene izlazne ankete nakon izbora: Kurti stoji bolje nego u februaru, pitanje je da li će imati većinu

Na Kosovu su održani parlamentarni izbori, nakon što poslije prošlih niti jedna stranka nije uspjela da formira većinu.

Ove izbore obilježila je niska izlaznost od oko 40 posto upisanih birača.

Uporedo sa zatvaranjem birališta, objavljene su i prve izlazne ankete, koje govore kako Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija ima 45,7 posto glasova.

No, treba napomenuti kako su moguća veća odstupanja. U pitanju je, inače, izlazna anketa koju je objavila RTV Dukađini, u saradnji sa UBO Consultingom.

Prema tim podacima, Kurtijevo Samoopredjeljenje stoji bolje nego na februarskim izborima, ali pitanje je da li bi moglo imati većinu.