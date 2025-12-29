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BEOGRAD

Nema više "Ćacilenda": Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se sinoć obratio na ovoj lokaciji i najavio ovakav scenario.

Šatori ispred Narodne skupštine RS. Tanjug

S. S.

29.12.2025

Šatori ispred Narodne skupštine Srbije u kojima su se okupljali studenti koji su se protivili blokadama fakulteta uklonjeni su.

Umjesto tzv. "Ćacilenda", postavljeni su montažni objekti za Božićno selo koje će narednih dana biti otvoreno.

Podsjećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se sinoć obratio na ovoj lokaciji i najavio ovakav scenario.

Vučić je rekao da će Trg Nikole Pašića od 2. ili 3. januara biti otvoren za saobraćaj, a da će građani ostati još neko vrijeme samo u malom dijelu Pionirskog parka.

# SRBIJA
# NARODNA SKUPŠTINA RS
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