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POBJEDNIK IZBORA

Kurti na ponovljenim izborima na Kosovu dobio osam novih mandata: Pet ruku mu fali za formiranje Vlade

Vetëvendosje (VV) zabilježila je povećanje od osam mandata, sa 48 koje je imala u prethodnom sazivu Skupštine

Grafički prikaz. X / kos_data

A. O.

29.12.2025

Pokret premijera Kosova, Albina Kurtija, Vetëvendosje (VV - Samoopredjeljenje), pobjednik je izbora i u novom sazivu Skupštine Kosova imat će čak 56 poslanika. Za formiranje Vlade potrebno je najmanje 61 poslanik.

Pokret Albina Kurtija osvojio je 49,30 posto, odnosno 429.979 glasova, kada je prebrojano 99,26 posto biračkih mjesta, isključujući glasove dijaspore, glasove s uvjetima i glasove uz asistenciju.

U toj situaciji, Vetëvendosje (VV) i njeni koalicioni partneri imaju otvoren put za formiranje Vlade, što nakon izbora 9. februara nije bilo moguće, kada je zemlja ušla u blokadu koja je trajala više od devet mjeseci.

Prema projekcijama mandata, Pokret Vetëvendosje (VV), s 49,30 posto osvojenih glasova, očekuje se da će imati 56 poslanika u Skupštini Kosova. Na osnovu raspodjele mandata prema D’Hondt formuli, Demokratska partija Kosova (PDK), sa 21,01 posto glasova, osigurava 23 parlamentarna mjesta. Demokratska liga Kosova (LDK) biće predstavljena sa 15 poslanika, dok će Alijansa za budućnost Kosova (AAK) osvojiti 6 mandata.

U poređenju sa parlamentarnim izborima održanim 9. februara 2025. godine, Vetëvendosje (VV) zabilježila je povećanje od osam mandata, sa 48 koje je imala u prethodnom sazivu Skupštine.

S druge strane, PDK je izgubila jedan mandat, dok je LDK pretrpjela veći pad, gubeći pet mjesta u odnosu na prethodnih 20. AAK, koja je na prethodnim izborima bila u koaliciji s Nismom, osigurala je ukupno 8 mandata.

Pored mandata parlamentarnih stranaka, 20 mjesta rezervisano je za nevećinske zajednice, od čega 10 pripada srpskoj zajednici, a 10 pripada drugim zajednicama. Formiranje Skupštine, uključujući izbor predsjednika i naknadno formiranje Vlade, zahtijeva podršku najmanje 61 poslanika.

Vrijedi napomenuti da će Kosovo u aprilu 2026. godine imati i izbore za predsjednika, pa Pokret Vetëvendosje (VV) očekuje da neće doći do blokade u izboru čelnika države.

# IZBORI
# KOSOVO
# ALBIN KURTI
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