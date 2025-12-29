Kurti na ponovljenim izborima na Kosovu dobio osam novih mandata: Pet ruku mu fali za formiranje Vlade

Pokret premijera Kosova, Albina Kurtija, Vetëvendosje (VV - Samoopredjeljenje), pobjednik je izbora i u novom sazivu Skupštine Kosova imat će čak 56 poslanika. Za formiranje Vlade potrebno je najmanje 61 poslanik.

Pokret Albina Kurtija osvojio je 49,30 posto, odnosno 429.979 glasova, kada je prebrojano 99,26 posto biračkih mjesta, isključujući glasove dijaspore, glasove s uvjetima i glasove uz asistenciju.

U toj situaciji, Vetëvendosje (VV) i njeni koalicioni partneri imaju otvoren put za formiranje Vlade, što nakon izbora 9. februara nije bilo moguće, kada je zemlja ušla u blokadu koja je trajala više od devet mjeseci.

Prema projekcijama mandata, Pokret Vetëvendosje (VV), s 49,30 posto osvojenih glasova, očekuje se da će imati 56 poslanika u Skupštini Kosova. Na osnovu raspodjele mandata prema D’Hondt formuli, Demokratska partija Kosova (PDK), sa 21,01 posto glasova, osigurava 23 parlamentarna mjesta. Demokratska liga Kosova (LDK) biće predstavljena sa 15 poslanika, dok će Alijansa za budućnost Kosova (AAK) osvojiti 6 mandata.

U poređenju sa parlamentarnim izborima održanim 9. februara 2025. godine, Vetëvendosje (VV) zabilježila je povećanje od osam mandata, sa 48 koje je imala u prethodnom sazivu Skupštine.