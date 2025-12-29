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VELIKI RAST

Albin Kurti ostvario historijsku pobjedu na izborima na Kosovu: Potrebno mu pet ruku za većinu

On je dobio sam novih mandata, a za formiranje vlasti će mu biti potrebno pet ruku

Albin Kurti. Anadolija

A. O.

29.12.2025

Lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti ostvario je ubjedljivu pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu.

Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je prebrojano oko 90 posto glasova, stranka Samoopredjeljenje osvojila je 50,8 posto podrške birača, čime je Kurtiju osiguran treći mandat na čelu vlasti.

Bez dogovora

Dvije najjače opozicione političke opcije – desnocentristička Demokratska partija Kosova (Democratic Party of Kosovo – PDK) i Demokratski savez Kosova (Democratic League of Kosovo – LDK) – osvojile su 20,98, odnosno 13,89 posto glasova.

Vanredni parlamentarni izbori raspisani su nakon što političke stranke nisu uspjele postići dogovor o formiranju stabilne vlade poslije februarskih izbora.

"Historijska pobjeda"

U svom prvom obraćanju javnosti nakon zatvaranja biračkih mjesta, Kurti je rezultat okarakterisao kao „historijsku pobjedu“.

Ovo je četvrta uzastopna pobjeda pokreta Samoopredjeljenje na parlamentarnim izborima. Ostvareni rezultat predstavlja značajan politički trijumf za Kurtija, posebno nakon što su opozicione stranke ranije blokirale njegove pokušaje da formira vladu poslije izbora održanih 9. februara.

Ipak, osvojeni broj glasova neće biti dovoljan za samostalno formiranje vlasti bez koalicionih partnera. On je dobio sam novih mandata, a za formiranje vlasti će mu biti potrebno pet ruku.

 Međutim, očekuje se da Kurti neće imati većih poteškoća u osiguravanju parlamentarne većine, s obzirom na to da zastupnici stranaka etničkih manjina, kojima je zagarantovano 20 od ukupno 120 mjesta u Narodnoj skupštini, tradicionalno učestvuju u formiranju vlasti.

Ovoga puta i dio opozicije naznačio je spremnost na saradnju.

Arben Gashi iz trećeplasiranog Demokratskog saveza Kosova (Democratic League of Kosovo – LDK) izjavio je da takva mogućnost postoji.

- Kada birači govore, rezultat se ne može ignorisati. Potrebno je razmišljanje i odgovorno djelovanje - naveo je.

# KOSOVO
# VANREDNI IZBORI
# ALBIN KURTI
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