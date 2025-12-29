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NAKON POBJEDE NA IZBORIMA

Kurti: Budućnost Kosova je snažno orijentisana ka EU-u

Zahvalni smo na međunarodnoj podršci tokom ovog procesa, rekao je

Albin Kurti. Anadolija

Anadolija

29.12.2025

Albin Kurti, vođa Pokreta Vetevendosje, koji je pobijedio na izborima 28. decembra, izjavio je da je budućnost Kosova snažno orijentisana ka Evropskoj uniji (EU), javlja Anadolu.

Aktuelni premijer i kandidat Pokreta Vetrvendosje za premijera, dan nakon izbora, zahvalio se građanima Kosova koji su glasali za njih.

- Zahvalni smo na međunarodnoj podršci tokom ovog procesa, od Evropske unije, pojedinačnih država i međunarodnih organizacija, koje nastavljaju da podržavaju demokratski napredak Kosova - rekao je Kurti.

Zahvalio se i sestrinskim strankama Pokreta Vetevendosje, naglašavajući da su posvećene "izgradnji društava u kojima su dostojanstvo i dobrobit građana u središtu".

- Budućnost Kosova je prosperitetna i snažno orijentisana ka Evropskoj uniji - dodao je Kurti.

U nedjelju su na Kosovu održani prijevremeni parlamentarni izbori, nakon višemjesečne političke krize za formiranje nove vlade, gdje je u utrci učestvovalo 24 politička subjekta sa 1.180 kandidata za poslanike.

Prema preliminarnim rezultatima izborne komisije, Pokret Samoopredjeljenje (LVV) osigurao je 49,31 posto glasova, a slijede Demokratska partija Kosova (PDK) sa 21,19 posto, Demokratski savez Kosova (LDK) sa 13,74 posto i Alijansa za budućnost Kosova (AAK) sa 5,74 posto.

# KOSOVO
# ALBIN KURTI
# EU
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