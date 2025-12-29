Kurti: Budućnost Kosova je snažno orijentisana ka EU-u

Albin Kurti, vođa Pokreta Vetevendosje, koji je pobijedio na izborima 28. decembra, izjavio je da je budućnost Kosova snažno orijentisana ka Evropskoj uniji (EU), javlja Anadolu.

Aktuelni premijer i kandidat Pokreta Vetrvendosje za premijera, dan nakon izbora, zahvalio se građanima Kosova koji su glasali za njih.

- Zahvalni smo na međunarodnoj podršci tokom ovog procesa, od Evropske unije, pojedinačnih država i međunarodnih organizacija, koje nastavljaju da podržavaju demokratski napredak Kosova - rekao je Kurti.

Zahvalio se i sestrinskim strankama Pokreta Vetevendosje, naglašavajući da su posvećene "izgradnji društava u kojima su dostojanstvo i dobrobit građana u središtu".

- Budućnost Kosova je prosperitetna i snažno orijentisana ka Evropskoj uniji - dodao je Kurti.

U nedjelju su na Kosovu održani prijevremeni parlamentarni izbori, nakon višemjesečne političke krize za formiranje nove vlade, gdje je u utrci učestvovalo 24 politička subjekta sa 1.180 kandidata za poslanike.

Prema preliminarnim rezultatima izborne komisije, Pokret Samoopredjeljenje (LVV) osigurao je 49,31 posto glasova, a slijede Demokratska partija Kosova (PDK) sa 21,19 posto, Demokratski savez Kosova (LDK) sa 13,74 posto i Alijansa za budućnost Kosova (AAK) sa 5,74 posto.