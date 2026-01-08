Jedna osoba poginula u poplavama u Albaniji

Albanija je posljednjih dana pogođena lošim vremenom, gdje su obilne padavine uzrokovale poplave u nekoliko gradova, dok je zabilježen jedan smrtni slučaj, javlja Anadolija.

Najproblematičnija situacija s padavinama i poplavama je u okruzima Drač, Skadar, Leže, Fijer, Berat i Gjirokaster, gdje su poplavljene kuće, poslovni objekti i poljoprivredno zemljište.

U međuvremenu, vlasti, uključujući i Albanske oružane snage, nastavile su angažman u poplavljenim područjima kako bi evakuirale porodice i uklonile vodu, dok su neka područja pogođena i snježnim padavinama.

U saopštenju albanskog Ministarstva odbrane navodi se da su, kao posljedica intenzivnih padavina, nivoi rijeka porasli u nekoliko regija u posljednjih nekoliko sati, stvarajući ozbiljne probleme, uglavnom poplave poljoprivrednog zemljišta i kuća, klizišta, oštećenja infrastrukture i blokade puteva.

- Strukture civilne zaštite i Oružane snage, pod koordinacijom Nacionalne agencije za civilnu zaštitu i Ministarstva odbrane, angažovane su na terenu kako bi se suočile s vanrednom situacijom, evakuisale stanovnike, gdje je to potrebno, i minimizirale štetu- navodi se u saopštenju.

Jedna osoba poginula

Vlasti su u četvrtak naredile evakuaciju stanovnika u nekoliko područja pogođenih poplavama.

U međuvremenu, policija Drača potvrdila je da je 54-godišnji muškarac pronađen mrtav u odvodnom kanalu nakon što se, prema policiji, sumnja da ga je odnio tok vode.

Stanovnici Drača izvještavaju o šteti

Jedna od regija najviše pogođenih poplavama je Drač, gdje stanovnici Anadolu izvještavaju da je situacija problematična već nekoliko dana.

Altin Lješi (Altin Lleshi), stanovnik Drača, kaže da je njegov stan poplavljen.

- Načinjena je velika šteta, sve što smo imali u kući je uništeno. Imamo preko 80 centimetara vode u kući- kaže on.

Bektash Šahini (Bektash Shahini) 66 još je jedan stanovnik Drača čiji je dom poplavljen nedavnim padavinama. Kaže da je ovo prvi put da mu je kuća poplavljena.

- Nismo imali nikakvu šansu, jer je voda došla direktno do nas i blokirala nas- priča Šahini.

Altin Prifti stanovnik Drača, kaže da je njegov dom poplavljen već nekoliko dana i da ima vode i u drugim kućama.

- Situacija je veoma teška. Naš kućni namještaj je potpuno poplavljen. Kuća je postala neupotrebljiva- ističe Prifiti.