Grad u Srbiji dobit će najveći islamski centar u Evropi: U toku je priprema velikog projekta

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić pokrenuo je inicijativu za izgradnju Islamskog centra "Muftija Muamer Zukorlić" u Novom Pazaru, koji bi, prema najavama, trebao postati najveći islamski centar u Evropi.

- Inicijativa se oslanja na viziju rahmetli muftije Muamera Zukorlića, koji je još 2006. godine položio kamen-temeljac za izgradnju velike džamije na vakufskoj parceli Musala, na bolničkim livadama, nakon njenog oslobađanja. Taj događaj označio je početak borbe za očuvanje vakufske imovine i pravo Islamske zajednice da slobodno razvija svoje vjerske, obrazovne i kulturne institucije - navedeno je u saopćenju Stranke pravde i pomirenja.

Zukorlić je poručio da je Novi Pazar historijski i duhovni centar islama na Balkanu te da zaslužuje infrastrukturne i institucionalne projekte koji odgovaraju njegovom značaju i ulozi. Naglasio je da su "pokušaji ugrožavanja vakufske imovine neprihvatljivi" te da je "odbrana vakufa trajna obaveza naroda".

U okviru inicijative planirana je izgradnja savremenog islamskog centra koji bi, osim centralne džamije, obuhvatao obrazovne, kulturne i naučne sadržaje.

Zukorlić je podsjetio i da je 2021. godine bio član tročlane komisije koja je radila na izradi idejnog rješenja za Evropski muslimanski univerzitet, kao dio šire vizije razvoja islamskog obrazovanja u Evropi.

Iako su navedeni projekti još u pripremnoj fazi, Zukorlić je izrazio uvjerenje da će u skorije vrijeme biti stvoreni uslovi za njihovu realizaciju, ističući da se Stranka pravde i pomirenja neće odreći politike razvoja, institucionalnog jačanja i zaštite temeljnih prava svog naroda.