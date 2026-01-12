Rute u Zagrebu: "Ukrajinska sigurnost je naša sigurnost"

- Prije praznika sreo sam se s hrvatskim vojnicima u Poljskoj i uistinu je bilo nadahnjujuće vidjeti toliki broj vojnika i vojnikinja koji provode praznike izvan porodičnog okruženja - rekao je.

Rute je rekao da je od pristupanja NATO-u 2009. godine Hrvatska veoma važna članica koja doprinosi zajedničkoj sigurnosti na cijelom teritoriju Saveza.

Rute i premijer Andrej Plenković u ponedjeljak su u Zagrebu razgovarali o vodećim sigurnosnim izazovima, jačanju evropske obrane i modernizaciji Hrvatske vojske.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je Hrvatska od pristupanja Savezu 2009. godine izrasla u važnu i pouzdanu članicu koja značajno doprinosi kolektivnoj sigurnosti, pohvalivši ulaganja u odbranu, modernizaciju Oružanih snaga te ključnu ulogu u podršci Ukrajini i očuvanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu, javlja Anadolu.

- Vi sada već trošite više od dva posto BDP-a za odbranu i nadam se da ćete ispuniti one kriterije koji su dogovoreni u Hagu - rekao je Rute, navodeći da je bio impesioniran kada je vidio kako je Hrvatska u svega nekoliko godina obnovila zračne snage.

Pohvalio je i hrvatsku podršku u kontekstu rata u Ukrajini.

- Hrvatska se od 2022. zaista dokazala kao partner na kojeg se Ukrajina može osloniti. Doprinos listi prioriteta koju sastavlja NATO i doprinosu od više od 300 miliona eura u opremi, helikopterima, zaštitnoj opremi i mnogo više od toga - rekao je.

Podsjetivši kakose "nastavlja agresija na Ukrajinu" i da Rusija "izvodi napade na civilno stanovništvo i energetsku infrastrukturu", šef NATO-a je poručio: "Ukrajinska sigurnost naša je sigurnost. Pod vašim vodstvom, predsjedniče Vlade, Hrvatska je uistinu pravi partner našim ukrajinskim prijateljima."

Pitanje Ukrajine

O eventualnom članstvu Ukrajine u NATO-u, Rutte je rekao da postoje članice koje su izrazile sumnju spram punog članstva.

- Međutim, s obzirom na agresiju koja je počela 2022., naravno da je njihovo članstvo nešto o čemu se razgovara. Što se tiče sigurnosnih jamstava, imamo sada Koaliciju voljnih i tu se pitamo kako osigurati da Rusija više nikada ne napadne Ukrajinu nakon što nastupi mir, ako ona nije članica NATO-a - pojasnio je, navodeći važnost SAD-a, koji je pokrenuo razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Dotakao se i sastanka Koalicije voljnih u Parizu prošlog vikenda, navodeći da su napredovali u razgovorima oko sigurnosnih jamstava.

- Oni bi trebali biti na tri razine. Jedna razina su oružane snage, Koalicija voljnih koja bi se organizovala na način da gradi oružane snage Ukrajine, a da ih istovremeno i štiti i prevenira mogućnost od daljih ruskih napada. I SAD u tome učestvuje - rekao je Rute.

Smatra da će doći do pomaka nakon sastanka u Parizu, navodeći da je postoji još otvorenih pitanja, poput pitanja teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Istakao je ulogu Hrvatske u stabilnosti na Zapadnom Balkanu, navodeći učešće te zemlje u misiji na Kosovu.

- Nećemo dopustiti da se pojavi sigurnosni vakuum i u tome je Hrvatska ključni partner - rekao je generalni sekretra NATO-a.

Arktička sigurnost

Govorio je i o grupi zemalja iz Evrope, koju predvode Njemačka i Velika Britanija, a koje planiraju vojnu prisutnost na Grenlandu, navodeći da se "svi saveznici slažu oko važnosti artičke sigurnosti".

- Znamo da se otvaraju morski putevi, i to predstavlja rizik u smislu ruske i kineske aktivnosti - rekao je, dodavši da su prošle godine pokrenuli diskusije o sigurnosti Arktika i to će nastaviti i ove godine.

Komentarisao je i izjave američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je rekao da je spreman i na vojnu aktivnost, kada je riječ o Grenlandu, tačnije preuzimanju te poluautonomne teritorije od članice NATO-a Danske.

- Svi arktičku regiju prepoznajemo kao bitnu. Saveznici razmatraju 'sljedeće korake' o sigurnosti Arktika dok neke evropske države razmatraju raspoređivanje trupa na Grenland usred rastuće prisutnosti Rusije i Kine - poručio je Rutte.

Rute je u ponedjeljak doputovao u radnu posjetu Hrvatskoj u sklopu turneje po državama članicama NATO-a.

Na početku posjete, Rute je obišao najmodernije zračno naoružanje Hrvatske, 12 aviona Rafale, šest turskih dronova Bayraktar, četiri helikoptera Black Hawk, s tim da će još osam biti isporučeno Hrvatskoj do 2028.