Milanović: Pitanje Grenlanda moguće riješiti samo uz dogovor i saradnju Danske i SAD

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osvrnuo se na pitanje Grenlanda, gdje SAD želi da preuzme kontrolu nad ovim teritorijem od Danske.

Poručio je da narod koji živi na Grenland treba odlučivati o tom pitanju i da ne postoji niti jedan sigurnosni razlog koji može biti iznad naroda Grenlanda.

- Uvjeren sam kako se sve zabrinutosti vezane uz sigurnost, o kojima se govori u zadnje vrijeme, mogu i moraju riješiti kroz dijalog i saradnju Danske i Grenlanda sa SAD te u okviru Sjevernoatlantskog saveza čije su ravnopravne članice obje države istakao je.

Naveo je da pitanja sigurnosti nisu povezana s međunarodnopravnim položajem Grenlanda i da o tome svjedoči situacija iz "Hladnog rata", kada su SAD štitile nacionalne interese i branile svoju, kao i sigurnosti cijelog NATO-a, tako što su stacionirale vojsku na Grenlandu.

- Isključivo takav model, dakle dogovor Danske i SAD uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije - zaključio je Milanović.