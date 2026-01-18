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NAKON SKORO DVA MJESECA

U Rafineriji u Pančevu počela proizvodnja naftnih derivata

Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se euro dizel naći na pumpama od 27. januara, navela je Handanović

Rafinerija nafte Pančevo. Facebook

A. O.

18.1.2026

U Rafineriji u Pančevu danas je počela proizvodnja naftnih derivata, a prvi euro dizel biće prodavan na pumpama od 27. januara, saopštila je ministrica rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović .

- Poslije skoro dva mjeseca pauze, danas je sa radom počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu! Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se euro dizel naći na pumpama od 27. januara - navela je Handanović na društvenim mrežama.

Ona je dodala da je ponosna na to što je ispunjeno obećanje dato građanima.

Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu počeo je u utorak preko JANAF-a iz Hrvatske. Kompanija NIS je 9. januara objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a za potrebe pančevačke rafinerije.

Američki OFAC uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva.

OFAC je nedavno izdao licencu NIS-u kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udjela sa rokom do 24. marta.

# SRBIJA
# PANČEVO
# RAFINERIJA
# NIS
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