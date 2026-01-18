U Rafineriji u Pančevu počela proizvodnja naftnih derivata

U Rafineriji u Pančevu danas je počela proizvodnja naftnih derivata, a prvi euro dizel biće prodavan na pumpama od 27. januara, saopštila je ministrica rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović .

- Poslije skoro dva mjeseca pauze, danas je sa radom počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu! Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se euro dizel naći na pumpama od 27. januara - navela je Handanović na društvenim mrežama.

Ona je dodala da je ponosna na to što je ispunjeno obećanje dato građanima.

Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu počeo je u utorak preko JANAF-a iz Hrvatske. Kompanija NIS je 9. januara objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a za potrebe pančevačke rafinerije.

Američki OFAC uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva.

OFAC je nedavno izdao licencu NIS-u kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udjela sa rokom do 24. marta.