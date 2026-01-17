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SRBIJA

Pregovori o prodaji ruskoga udjela u NIS-u pri kraju

Rafinerija u Pančevu trebala bi uskoro ponovno početi s radom nakon više od mjesec dana zastoja

Rafinerija nafte u Pančevu. NIS

FENA

17.1.2026

Pregovori o kupnji ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) ulaze u završnu fazu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da, unatoč složenim razgovorima s mađarskim MOL-om, očekuje pozitivan ishod u narednim danima.

Rafinerija u Pančevu trebala bi uskoro ponovno početi s radom nakon više od mjesec dana zastoja, a prve isporuke naftnih derivata očekuju se 26. ili 27. siječnja, što će dodatno stabilizirati tržište, izjavio je Bojan Stanić iz Gospodarske komore Srbije, kojeg prenosi Radiotelevizija Srbije.

Stanić je naveo da je opskrba derivatima trenutačno stabilna zahvaljujući korištenju zaliha i povećanom uvozu te da se očekuje produljenje operativne licence NIS-a, vjerojatno do završetka transakcije kupnje ruskog udjela.

Prema njegovim riječima, nastavak rada NIS-a ključan je za stabilnost opskrbe i povratak prerađivačke industrije u zonu rasta, nakon višemjesečnog pada koji je negativno utjecao na BDP.

Kao potencijalni kupci ruskog udjela spominju se MOL i kompanija ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a moguće je i uključivanje Vlade Srbije u vlasničku strukturu. Stanić smatra da je najvažnije osigurati nesmetano poslovanje NIS-a i izbjeći rizik sankcija.

Najveći izazov u pregovorima ostaje cijena, uz dodatno opterećenje geopolitičkih okolnosti, dok se kao tehničko rješenje spominje polaganje sredstava na zamrznuti račun do okončanja rata u Ukrajini.

Stanić ocjenjuje da je, s obzirom na važnost srpskog tržišta i rafinerije u Pančevu, najizglednije da MOL preuzme ruski udio te da ne postoji rizik od zatvaranja rafinerije.

- Imajući u vidu da je srpsko tržište još uvijek relativno veliko i važno za MOL, vjerojatnije je da će MOL na kraju biti taj koji će kupiti ruski udio, a ono što je važno i što smo čuli iz više izjava i dužnosnika i stručnjaka jest da je rafinerija u Srbiji toliko važna i samim tim srpsko tržište, da ne postoji rizik od ponavljanja onoga što se dogodilo u Hrvatskoj s rafinerijom u Sisku, zatvaranja rafinerije Pančevo - rekao je Stanić.

# SRBIJA
# PANČEVO
# RAFINERIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# NIS
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