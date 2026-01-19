Zbog učestalih odrona, počeli radovi na sanaciji ceste Makarska-Vrgorac

Na hrvatskoj državnoj cesti D-512 Makarska-Vrgorac, na predjelu Stupica, počeli su radovi na sanaciji zbog učestalih i opasnih odrona koji ugrožavaju sigurnost prometa.

Riječ je o jednoj od najproblematičnijih dionica ove saobraćajnice, gdje se zbog obilnih oborina i nestabilnog terena kamene gromade obrušavaju na kolnik, a saobraćajnica je nekoliko puta bila zatvarana.

Najveći odron kamena na predjelu Stupica dogodio se 24. listopada 2010. kada se stijena od nekoliko stotina tona obrušila na kolnik i potpuno zatvorila promet na dionici Makarska-Vrgorac do srpnja 2011, podsjeća Hina.

Sanacija koju izvode Hrvatske ceste, uključuje uklanjanje nestabilnih stijena, čišćenje pokosa i postavljanje zaštitnih mreža, radi sprječavanja budućih odrona.

Radovi bi trebali trajati oko četiri mjeseca, te se očekuje puštanje ceste u promet prije početka turističke sezone.