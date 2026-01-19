Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NESTABILAN TEREN

Zbog učestalih odrona, počeli radovi na sanaciji ceste Makarska-Vrgorac

Najveći odron kamena na predjelu Stupica dogodio se 24. listopada 2010. kada se stijena od nekoliko stotina tona obrušila na kolnik

Počela radovi na sanaciji ceste. Fena

FENA

19.1.2026

Na hrvatskoj državnoj cesti D-512 Makarska-Vrgorac, na predjelu Stupica, počeli su radovi na sanaciji zbog učestalih i opasnih odrona koji ugrožavaju sigurnost prometa.

Riječ je o jednoj od najproblematičnijih dionica ove saobraćajnice, gdje se zbog obilnih oborina i nestabilnog terena kamene gromade obrušavaju na kolnik, a saobraćajnica je nekoliko puta bila zatvarana.

Najveći odron kamena na predjelu Stupica dogodio se 24. listopada 2010. kada se stijena od nekoliko stotina tona obrušila na kolnik i potpuno zatvorila promet na dionici Makarska-Vrgorac do srpnja 2011, podsjeća Hina.

Sanacija koju izvode Hrvatske ceste, uključuje uklanjanje nestabilnih stijena, čišćenje pokosa i postavljanje zaštitnih mreža, radi sprječavanja budućih odrona.

Radovi bi trebali trajati oko četiri mjeseca, te se očekuje puštanje ceste u promet prije početka turističke sezone.

# SANACIJA
# HRVATSKA
# MAKARSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.