Podgorica: Građani spremaju proteste, traže svoju zaštitu

Stanari u Podgorici pripremaju peticiju koju će predati policiji i tužilaštvu a kojom traže da državni organi učine sve što mogu da ih zaštite od Podgoričanina, koji je krajem prošle godine ušao u stan u kome su bile dvije ženske osobe, i nožem povrijedio jednu od njih u predjelu vitalnih organa.

Oni su naveli da se već godinama osjećaju ugroženo zbog ponašanja tog lica, koje je, kako tvrde, više puta osuđivano zbog težih krivičnih djela.

Nasilničko ponašanje

Posebno su šokirani odlukom Višeg tužilaštva u Podgorici, da napad koji se desio 24. decembra prošle godine, ne kvalifikuje kao pokušaj ubistva, već kao nasilničko ponašanje. Navode da je predmet potom upućen na Osnovno državno tužilaštvo (ODT).

- Iako je nožem nanio povrede u predjelu vitalnih organa, jednoj ženi, i oborio je na pod, za tužilaštvo to nije bilo dovoljno da mu na teret stavi ništa više od nasilničkog ponašanja. Posebno ističemo da je on kod sebe imao dva noža, i prijetio je da će da pobije cijelu porodicu - saopštili su stanari zgrade u Bloku V.

Druga žena, koja je bila u stanu na trgu Nikole Kovačevića, kako je saopšteno, od pretrpljenog šoka dobila je amneziju, što je dokumentovano od strane ljekara.

Iz Uprave policije za RTCG saopštili su da im je događaj prijavljen, i da su odradili sve što mogu, i postupali maksimalno u skladu sa zakonom.

Za sva dalja pitanja, kako su pojasnili, adresa je Tužilaštvo.

Međutim, iz podgoričkog tužilaštva nijesu odgovorili na naša pitanja povodom ovog događaja, iako su poslata u petak.

Stanari kažu da imaju sve podatke o tome zbog čega je ovo lice ranije osuđivano, i da su zgroženi jer se ne reaguje na njihove apele.

Prikupljanje potpisa za peticiju

U toku je prikupljanje potpisa za peticiju koja će biti predata policiji i tužilaštvu.

- Ukoliko ništa ne urodi plodom, mi spremamo protest, kako bi iskazali naše nezadovoljstvo, jer je očigledno da nijesmo zaštićeni, i ne osjećamo se slobodno i bezbjedno u našim stanovima - kažu stanari zgrade koji su se obratili našoj redakciji.

Navode da prostora ima da adekvatnije reaguje i Centar za socijalni rad.

Kažu da su policiji više puta saopštavali da se osjećaju ugroženo, i da su predali dokaze da to lice šeta naoružano.

- Nevjerovatno je da se ovo dešava u Crnoj Gori, koja bi uskoro trebala da zatvori pregovore sa EU - navode stanari.

Kažu da su muke sa kojima se suočavaju "javna tajna" u Podgorici, što dodatno nameće odgovornost policiji i tužilaštvu da adekvatno reaguju.