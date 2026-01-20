Drama u Novom Pazaru: Gorio objekt Islamske zajednice, oglasio se Plošović

On je naveo da će tek biti utvrđeno kolika je materijalna šteta pričinjena, kako bi se pristupilo sanaciji objekta.

Zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Rešad Plojović izjavio je danas da u požaru koji je izbio u Novom Pazaru, u zgradi koja se nalazi u sklopu Mešihata Islamske zajednice, nije bilo povrijeđenih, te da je vatra lokalizovana zahvaljujući vrlo brzoj reakciji svih u Islamskoj zajednici, kao i dolasku vatrogasne službe i policije.

- Želim na neki način umiriti sve naše vjernike da nije bilo većih posljedica, da smo uspjeli lokalizovati požar i da ćemo ovih dana, odnosno u toku dana, utvrditi o kojoj vrsti i o kolikoj materijalnoj šteti je riječ, kako bismo mogli krenuti u sanaciju. Da se adaptira i sanira, prije svega, restoran Medrese, koji je također zahvaćen, kako bi učenici mogli koristiti menzu - rekao je Plojović za Tanjug.

Dodao je da su oko 12 sati dobili informaciju da je primijećen dim u zgradi, te da je iz prostorija izlazio gust dim i plamen, zbog čega nije bilo moguće samostalno lokalizovati požar.

Požar je zahvatio dio prizemlja i restoran Medrese, ali se nije dalje širio.

- Obaviještene su vatrogasne službe koje su vrlo brzo izašle na teren i upravo zahvaljujući brzoj reakciji svih u Islamskoj zajednici, aktivista iz okruženja, kao i dolasku vatrogasne službe i organa policije, požar je lokalizovan - istakao je Plojović.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u gašenju požara.

- Posebna zahvalnost vatrogasnoj službi i policiji koji su izašli na teren, ali i građanima koji su imali razumijevanja za zastoje koji su nastali u dvije ključne ulice, Prvomajskoj ulici i ulici pored gradskog parka, koje su među glavnim saobraćajnicama u gradu - rekao je.

Plojović je naglasio da je najvažnije to što je požar lokalizovan i ugašen, da nema žrtava, te da će materijalna šteta, koja je jedina posljedica ovog događaja, biti sanirana.