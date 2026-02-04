Snažna ciklona pogodila Dalmaciju: Olujno jugo izazvalo poplave i štetu duž obale

Snažna sredozemna ciklona pogodila je Dalmaciju, donoseći olujno jugo i jednu od najjačih ciklonalnih plima u posljednjim decenijama.

More je širom obale izlazilo na rive i ulice, prodirući čak i do kuća i poslovnih objekata, dok su orkanski udari vjetra dodatno otežavali situaciju.

Olujni vjetar nije bio jedini fenomen tog dana — zabilježene su i velike temperaturne razlike u zemlji. Na sjeverozapadu je temperatura bila svega 2 stepena Celzijusa, dok je na krajnjem jugu iznosila ugodnih 18 stepeni. Padavine su, u nekim dijelovima, sadržavale sitne čestice saharskog pijeska.

Na Jadranu je najdominantniji fenomen bilo jako do olujno jugo, koje je mjestimice dostizalo orkanske udare. Najveća brzina vjetra zabilježena je na Palagruži, gdje je iznosila 137 km/h, dok su valovi na moru dostizali visinu i do osam metara prema mjerenjima meteorološke plutače.

Zbog snažnog juga i niskog atmosferskog pritiska, došlo je do izražene ciklonalne plime, najveće ove godine i jedne od najjačih u posljednjim godinama. More je podiglo nivo za više od 70 centimetara, izazvavši poplave u nižim dijelovima obale.

Najteže je bilo u Trogiru, dok su pod vodom bili dijelovi splitske obale, uključujući Bačvice i Firule. Slične situacije zabilježene su u Vranjicu, Omišu, na Hvaru i u Vodicama.

U Kaštelima je situacija bila posebno dramatična. More je izlilo na rivu i poplavilo okolne ulice. Mještani su noć proveli postavljajući barikade kako bi zaštitili svoje domove i poslovne prostore.

U Splitu su olujni udari vjetra nosili zaštitne ograde, pomicali kontejnere i rušili lakše konstrukcije. Jedna od najopasnijih situacija zabilježena je na Sućidru, u Vukovarskoj ulici.