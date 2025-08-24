On zna kako da uživa: Pogledajte nevjerovatnu scenu sa plaže u Dalmaciji

Sto ljudi, sto ćudi, kaže stara izreka, a ponašanje jednog turista na dalmatinskoj plaži savršeno je oslikava – samo što je njegova ćud privukla posebnu pažnju.
Naime, ovaj gost nije mario za poglede, komentare niti ustaljena pravila ponašanja na plaži. Umjesto da se prilagodi okolini, odlučio je potpuno ugađati sebi – i to na vrlo originalan način.
Fotografija starijeg muškarca objavljena u popularnoj Facebook grupi „Dnevna doza prosječnog Dalmatinca“ izazvala je salve smijeha i komentara. Iako njegovo ponašanje možda nije uobičajeno (osim ako niste na osamljenoj, netaknutoj plaži), nikome nije direktno smetao niti ugrozio tuđi prostor.
Umjesto da se muči sa sparinom, suncem i neudobnim položajima, muškarac je svoju ležaljku i suncobran jednostavno postavio u plićak – direktno u more. Tako je u isto vrijeme mogao uživati u vodi, hladu i odmoru, bez da se pomakne s mjesta. Pravi primjer „tri u jedan“ uživanja.
Naravno, ovakav prizor nije prošao nezapaženo. Netko ga je fotografirao i objavio na društvenim mrežama, gdje je odmah postao viralan. Komentari su bili i duhoviti i puni razumijevanja:
"Laganini", "Ode bešika", "Mentalno stanje u kojem ti tuđe mišljenje nije važno", "Kakva ležaljka od 40 eura, kakvi bakrači", "Ovo je inovacija", "Ala gušta", "Taman mi ovo treba, super ideja" – samo su neki od brojnih komentara ispod objave, prenosi B92.
Iako su reakcije većinom bile pozitivne, bilo je i onih koji su smatrali da ovakvo ponašanje nije najprimjerenije na javnoj plaži. No, ako ništa drugo, jedno je sigurno – čovjek zna kako se uživa.