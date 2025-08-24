On zna kako da uživa: Pogledajte nevjerovatnu scenu sa plaže u Dalmaciji

Sto ljudi, sto ćudi, kaže stara izreka, a ponašanje jednog turista na dalmatinskoj plaži savršeno je oslikava – samo što je njegova ćud privukla posebnu pažnju.

Naime, ovaj gost nije mario za poglede, komentare niti ustaljena pravila ponašanja na plaži. Umjesto da se prilagodi okolini, odlučio je potpuno ugađati sebi – i to na vrlo originalan način.

Fotografija starijeg muškarca objavljena u popularnoj Facebook grupi „Dnevna doza prosječnog Dalmatinca“ izazvala je salve smijeha i komentara. Iako njegovo ponašanje možda nije uobičajeno (osim ako niste na osamljenoj, netaknutoj plaži), nikome nije direktno smetao niti ugrozio tuđi prostor.