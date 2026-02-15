NAPADAO SNIJEG

Video / Nevrijeme već pravi haos po Srbiji

Prema dostupnim informacijama, kvar je nastao uslijed nepovoljnih vremenskih uslova, a nadležne ekipe su obaviještene

Haos u Srbiji. Screenshot / Instagram

A. O.

15.2.2026

Kako prenose na društvenim mrežama, poznati ski-centar Brezovica od 04.30 sati jutros nalazi se bez električne energije, a uslijed jakog vjetra koji je pogodio ovaj dio Srbije.

- Zbog jakog vjetra koji je puhao tokom noći, ski centar Brezovica od 04:30 sati nalazi se bez električne energije. Prema dostupnim informacijama, kvar je nastao uslijed nepovoljnih vremenskih uslova, a nadležne ekipe su obaviještene - piše Instagram stranica "borzanionline".

Podsjetimo, Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je jutros upozorenje za područje zemlje, a uslijed kiše i snijega koji danas očekuje određene dijelove.

Nakon kiše u јutarnjim i prijepodnevnim satima, danas se (15.02.) sredinom dana u zapadnoј polovini Srbiјe očekuјe prelazak kiše u snijeg. Snijeg će biti prolazno јačeg intenziteta što privremeno može otežati saobraćaј - savjetuјe se oprez, naročito u zapadnoј Srbiјi.

Kasniјe poslije podne i uvečer kiša će kratkotraјno preći u snijeg i u ostalim regionima, lokalno uz stvaranje manjeg snježnog pokrivača, prenosi "Telegraf".

# SRBIJA
# SNIJEG
# NEVRIJEME
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.