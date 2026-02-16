SRBIJA

Protesti u Novom Sadu: Napadnuti studenti, tri osobe povrijeđene

Studenti su se uputili prema Srpskom narodnom pozorištu, gdje se akademija održava, a kako prenose mediji iz Srbije, došlo je do incidenata

Protesti u Novom Sadu.

M. Až.

16.2.2026

U Novom Sadu večeras su održani protesti studenata zbog dolaska predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića na svečanu akademiju povodom 200 godina „Matice srpske“.

Prethodno je bio najavljen i govor predsjednika Aleksandra Vučića, ali je njegov dolazak otkazan.

Studenti su se uputili prema Srpskom narodnom pozorištu, gdje se akademija održava, a kako prenose mediji iz Srbije, došlo je do incidenata.

Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu naveli su da raspolažu informacijama da su tokom incidenta povrijeđene najmanje tri osobe. Na svom Instagram profilu objavili su da su napadnuti ispred Srpskog narodnog pozorišta, a za napad su optužili pristalice Srpske napredne stranke.

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Novom Sadu objavili su snimak incidenta na kojem se vidi muškarac u crnom s kačketom kako napada muškarca koji se predstavio kao novinar, prenosi Nova.rs.

Okupljeni ispred Srpskog narodnog pozorišta uzvikivali su demonstrantima da su „Ustaše“.

Također, u Novom Sadu su postavljeni kordoni policije kako bi se spriječilo približavanje demonstranata pozorištu u kojem je u toku svečana akademija.

