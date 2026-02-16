Protesti u Novom Sadu: Napadnuti studenti, tri osobe povrijeđene

Prethodno je bio najavljen i govor predsjednika Aleksandra Vučića, ali je njegov dolazak otkazan.

Studenti su se uputili prema Srpskom narodnom pozorištu, gdje se akademija održava, a kako prenose mediji iz Srbije, došlo je do incidenata.

Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu naveli su da raspolažu informacijama da su tokom incidenta povrijeđene najmanje tri osobe. Na svom Instagram profilu objavili su da su napadnuti ispred Srpskog narodnog pozorišta, a za napad su optužili pristalice Srpske napredne stranke.

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Novom Sadu objavili su snimak incidenta na kojem se vidi muškarac u crnom s kačketom kako napada muškarca koji se predstavio kao novinar, prenosi Nova.rs.