Protesti u Novom Sadu: Napadnuti studenti, tri osobe povrijeđene

U Novom Sadu večeras su održani protesti studenata zbog dolaska predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića na svečanu akademiju povodom 200 godina „Matice srpske".
Studenti su se uputili prema Srpskom narodnom pozorištu, gdje se akademija održava, a kako prenose mediji iz Srbije, došlo je do incidenata
Protesti u Novom Sadu. Platforma X
U Novom Sadu večeras su održani protesti studenata zbog dolaska predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića na svečanu akademiju povodom 200 godina „Matice srpske“.
Prethodno je bio najavljen i govor predsjednika Aleksandra Vučića, ali je njegov dolazak otkazan.
Studenti su se uputili prema Srpskom narodnom pozorištu, gdje se akademija održava, a kako prenose mediji iz Srbije, došlo je do incidenata.
Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu naveli su da raspolažu informacijama da su tokom incidenta povrijeđene najmanje tri osobe. Na svom Instagram profilu objavili su da su napadnuti ispred Srpskog narodnog pozorišta, a za napad su optužili pristalice Srpske napredne stranke.
Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Novom Sadu objavili su snimak incidenta na kojem se vidi muškarac u crnom s kačketom kako napada muškarca koji se predstavio kao novinar, prenosi Nova.rs.
Okupljeni ispred Srpskog narodnog pozorišta uzvikivali su demonstrantima da su „Ustaše“.
Također, u Novom Sadu su postavljeni kordoni policije kako bi se spriječilo približavanje demonstranata pozorištu u kojem je u toku svečana akademija.
