Crnogorac uhapšen u Varšavi, osumnjičen da je u Litvaniji špijunirao za Kinu

Tridesetdvogodišnji Bjelopoljac sa prebivalištem u Podgorici, Mersid Kajić, uhapšen je danas na međunarodnom aerodromu u Varšavi, a tereti se da je na teritoriji Litvanije navodno špijunirao u korist Kine, saznaju Vijesti.

Poljski javni servis TVP.inf ranije je objavio da su crnogorskog državljanina priveli pripadnici Centralnog istražnog biroa, postupajući po evropskom nalogu za hapšenje koji je izdala Litvanija.

Prema informacijama nadležnih organa u Viljnusu, osumnjičeni je od februara 2023. godine nezakonito prikupljao podatke na teritoriji Litvanije, i to, kako se navodi, u interesu Kine.

Tužilaštvo je zatražilo da mu se odredi pritvor u trajanju od sedam dana.