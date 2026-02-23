Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POLJSKA

Crnogorac uhapšen u Varšavi, osumnjičen da je u Litvaniji špijunirao za Kinu

Tridesetdvogodišnji Bjelopoljac sa prebivalištem u Podgorici, Mersid Kajić, uhapšen je danas na međunarodnom aerodromu u Varšavi

Hapšenje u Poljskoj. Screenshot

M. Až.

23.2.2026

Tridesetdvogodišnji Bjelopoljac sa prebivalištem u Podgorici, Mersid Kajić, uhapšen je danas na međunarodnom aerodromu u Varšavi, a tereti se da je na teritoriji Litvanije navodno špijunirao u korist Kine, saznaju Vijesti.

Poljski javni servis TVP.inf ranije je objavio da su crnogorskog državljanina priveli pripadnici Centralnog istražnog biroa, postupajući po evropskom nalogu za hapšenje koji je izdala Litvanija.

Prema informacijama nadležnih organa u Viljnusu, osumnjičeni je od februara 2023. godine nezakonito prikupljao podatke na teritoriji Litvanije, i to, kako se navodi, u interesu Kine.

Tužilaštvo je zatražilo da mu se odredi pritvor u trajanju od sedam dana.

# KINA
# CRNA GORA
# LITVANIJA
# ŠPIJUNAŽA
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.