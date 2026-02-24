Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SNIJEŽNE PADAVINE

Više od 1.000 domaćinstava na sjeveroistoku Slovenije ponovo bez struje

Prekidi su pogodili i Pomurje, gdje su domaćinstva priključena na nekoliko trafostanica također ostala bez električne energije

Kvarovi na trafostanicama. RTV SLO

Z. V.

24.2.2026

Broj domaćinstava na sjeveroistoku Slovenija koja su ponovo ostala bez električne energije raste, a riječ je o području pod nadležnošću Elektro Maribor. Nakon što su prvi prekidi zabilježeni u Štajerskoj, problemi su se proširili i na Prekmurje, pa je trenutno bez struje više od hiljadu domaćinstava.

Novi kvarovi evidentirani su sinoć, kada je oko 500 korisnika ostalo bez napajanja zbog problema na više trafostanica.

Prekidi su pogodili i Pomurje, gdje su domaćinstva priključena na nekoliko trafostanica također ostala bez električne energije, tako da je u jednom trenutku bez struje bilo ukupno 1.190 korisnika.

Obilne snježne padavine koje su zahvatile ovaj dio zemlje u petak izazvale su veliku štetu na elektrodistribucijskoj mreži. Tada je bez struje ostalo čak 70.000 potrošača. Ekipe su odmah izašle na teren i započele sanaciju, pa je do subote broj pogođenih smanjen na 17.000, a do večeri istog dana na još oko 4.000.

Do nedjelje je većini korisnika ponovo uspostavljena opskrba, dok je u ponedjeljak na priključenje čekalo još oko 500 domaćinstava, uglavnom na području Šentilja i Haloza, gdje su snježne padavine bile najintenzivnije.

Snijeg je u petak teško oštetio distributivnu mrežu, a pojedini potrošači ostali su bez električne energije i do tri dana.

# ELEKTRIČNA ENERGIJA
# SNIJEŽNE PADAVINE
# SLOVENIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.