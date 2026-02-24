Više od 1.000 domaćinstava na sjeveroistoku Slovenije ponovo bez struje

Broj domaćinstava na sjeveroistoku Slovenija koja su ponovo ostala bez električne energije raste, a riječ je o području pod nadležnošću Elektro Maribor. Nakon što su prvi prekidi zabilježeni u Štajerskoj, problemi su se proširili i na Prekmurje, pa je trenutno bez struje više od hiljadu domaćinstava.

Novi kvarovi evidentirani su sinoć, kada je oko 500 korisnika ostalo bez napajanja zbog problema na više trafostanica.

Prekidi su pogodili i Pomurje, gdje su domaćinstva priključena na nekoliko trafostanica također ostala bez električne energije, tako da je u jednom trenutku bez struje bilo ukupno 1.190 korisnika.

Obilne snježne padavine koje su zahvatile ovaj dio zemlje u petak izazvale su veliku štetu na elektrodistribucijskoj mreži. Tada je bez struje ostalo čak 70.000 potrošača. Ekipe su odmah izašle na teren i započele sanaciju, pa je do subote broj pogođenih smanjen na 17.000, a do večeri istog dana na još oko 4.000.

Do nedjelje je većini korisnika ponovo uspostavljena opskrba, dok je u ponedjeljak na priključenje čekalo još oko 500 domaćinstava, uglavnom na području Šentilja i Haloza, gdje su snježne padavine bile najintenzivnije.

Snijeg je u petak teško oštetio distributivnu mrežu, a pojedini potrošači ostali su bez električne energije i do tri dana.