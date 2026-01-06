Problemi i u TK: Otežan saobraćaj, prekid snadbijevanja električnom energijom i klizišta

Sniježne padavine prave probleme i u Tuzlanskom kantonu, od prekida u snabdijevanju električnom energijom i otežanog saobraćaja do tehničkih intervencija i pojave klizišta.

Prema izvještajima dobijenim iz OSCZ: Živinice. Doboj Istok, Čelić, Teočak, Sapna, Gračanica, Tuzla, Banovići, Gradačac , Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Kladanj:

Stanje na terenu poslije sniježnih padavina je otežano, a pojedine MZ i treći dan zaredom su bez napajanja etektričnom energijom.

Najteža situacija je u Gradu Tuzli gdje Ljubače, Pasci, Petrovice, Par Selo, Orašje, Brda su bez napajanja električom energijom .

Operativni centar Lukavac navodi da ima više naseljenih mjesta koje nemaju napajanja električnom energijom ali nemaju informacija koja su to tačno naselja.