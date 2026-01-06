Problemi i u TK: Otežan saobraćaj, prekid snadbijevanja električnom energijom i klizišta

Sniježne padavine prave probleme i u Tuzlanskom kantonu, od prekida u snabdijevanju električnom energijom i otežanog saobraćaja do tehničkih intervencija i pojave klizišta.
Prema izvještajima dobijenim iz OSCZ: Živinice. Doboj Istok, Čelić, Teočak, Sapna, Gračanica, Tuzla, Banovići, Gradačac , Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Kladanj:
Stanje na terenu poslije sniježnih padavina je otežano, a pojedine MZ i treći dan zaredom su bez napajanja etektričnom energijom.
Najteža situacija je u Gradu Tuzli gdje Ljubače, Pasci, Petrovice, Par Selo, Orašje, Brda su bez napajanja električom energijom .
Operativni centar Lukavac navodi da ima više naseljenih mjesta koje nemaju napajanja električnom energijom ali nemaju informacija koja su to tačno naselja.
Prema posljednjim podacima Civilne zaštite TK, vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac u sedam sati iznosio je 198,23 metra nadmorske visine, što je za jedan centimetar više u odnosu na mjerenje prije 24 sata.
Tačka prelijeva je na 200 m.n.m., a ispust kroz temeljne otvore trenutno iznosi 3,18 kubnih metara po sekundi. Nadležne službe navode da se situacija kontinuirano prati.
Zbog snijega i vjetra zabilježene su i tehničke intervencije. Profesionalna vatrogasna jedinica Banovići je imala dvije intervencije uklanjanja stabala sa saobraćajnica.
Dodatnu zabrinutost izaziva pojava klizišta. U Gradačcu je prijavljeno klizanje tla u ulici Šehtluci, pri čemu je ugrožen stambeni objekat. Nadležne službe su obaviještene i očekuje se daljnja procjena rizika.