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POTVRDIO MINISTAR

Hrvatska nakon 30 godina završila proces razminiranja

Hrvatska je zemlja bez minske opasnosti nakon gotovo 30 godina razminiranja, rekao je ministar Davor Božinović

Davor Božinović. Facebook

Anadolija

27.2.2026

Hrvatska je nakon gotovo 30 godina završila proces razminiranja i postala zemlja bez minske opasnosti, izjavio je u petak ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Govoreći na obilježavanju Dana civilne zaštite, Božinović je naveo da je uklonjeno gotovo 107.000 minsko-eksplozivnih sredstava i oko 470.000 neeksplodiranih ubojnih sredstava, u skladu s obavezama iz Ottawske konvencije.

- To nije samo tehnički uspjeh, već ispunjena moralna obaveza prema žrtvama i njihovim porodicama - rekao je ministar, ističući da razminirana Hrvatska znači veću sigurnost građana i razvoj pogođenih područja.

Mine su u Hrvatskoj zaostale iz rata 1991–1995. godine.

# DAVOR BOŽINOVIĆ
# MINE
# HRVATSKA
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