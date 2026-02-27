Hrvatska nakon 30 godina završila proces razminiranja

Hrvatska je nakon gotovo 30 godina završila proces razminiranja i postala zemlja bez minske opasnosti, izjavio je u petak ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Govoreći na obilježavanju Dana civilne zaštite, Božinović je naveo da je uklonjeno gotovo 107.000 minsko-eksplozivnih sredstava i oko 470.000 neeksplodiranih ubojnih sredstava, u skladu s obavezama iz Ottawske konvencije.

- To nije samo tehnički uspjeh, već ispunjena moralna obaveza prema žrtvama i njihovim porodicama - rekao je ministar, ističući da razminirana Hrvatska znači veću sigurnost građana i razvoj pogođenih područja.

Mine su u Hrvatskoj zaostale iz rata 1991–1995. godine.