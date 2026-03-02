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Mitrović: Dragi moji Bošnjaci, dobio sam pasoš BiH, neće nas posvađati Telekom

Vlasnik TV PINK reagirao na to da je ta televizija isključena sa ponude Moja TV

Željko Mitrović. Avaz

A. O.

2.3.2026

Vlasnik TV PINK Željko Mitrović sinoć se oglasio na Instagramu s obzirom da je ta televizija isključena sa ponude Moja TV.

Prenosimo njegovu objavu s Instagrama:

- Dragi moji Bošnjaci! Ja kao neko ko je u Sarajevu dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje početkom dvijehiljaditih, moram da primjetim, da to što sam ja na Američkoj a ne na Iranskoj strani, je vjerovatno razlog što više nećemo sarađivati sa BH Telekomom u Bosni, o čemu je ova telekom kompanija već donijela odluku, za svoje kablovske korisnike na nivou Bosne i Hercegovine - navodi Mitrović.  

Objava Mitrovića. Screenshot

- Ovo praktično znači da 70 TV kanala koje proizvodi TV Pink, neće više biti u ponudi ovog telekom operatera u BIH, jer se interesi gledalaca kod određenih kablovskih operatera više ne smatraju ključnim, već religijska i politiċka opredeljenja! Što se mene lično tiče, ja ću ostati privržen ideji o bratstvu bošnjačkog i srpskog naroda ali i privržen ideji, da svi treba da se vodimo zdravim razumom, tolerancijom, ali i sopstvenim interesima! Duboko vjerujem da će građani BIH, već za 30 dana,dobiti našu OTT ponudu i box za gledanje svih naših kanala, sa pretplatom od samo 5 KM mjesečno! Dragi moji Bošnjaci, neće nas ponovo posvađati ni BH TELEKOM ni bilo koja politička partija, a imena mudraca koji učestvuju u ovoj kvazi-biznis seansi, pamtit će Pink ZAUVIJEK! Vidimo se uskoro u Sarajevu! Vaš Žex vječni i neizlječivi Jugonostalgičar – poručio je Mitrović.

# ŽELJKO MITROVIĆ
# MOJA TV
# TV PINK
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