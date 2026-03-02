Mitrović: Dragi moji Bošnjaci, dobio sam pasoš BiH, neće nas posvađati Telekom

Vlasnik TV PINK Željko Mitrović sinoć se oglasio na Instagramu s obzirom da je ta televizija isključena sa ponude Moja TV.

Prenosimo njegovu objavu s Instagrama:

- Dragi moji Bošnjaci! Ja kao neko ko je u Sarajevu dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje početkom dvijehiljaditih, moram da primjetim, da to što sam ja na Američkoj a ne na Iranskoj strani, je vjerovatno razlog što više nećemo sarađivati sa BH Telekomom u Bosni, o čemu je ova telekom kompanija već donijela odluku, za svoje kablovske korisnike na nivou Bosne i Hercegovine - navodi Mitrović.