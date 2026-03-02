Mitrović: Dragi moji Bošnjaci, dobio sam pasoš BiH, neće nas posvađati Telekom

Vlasnik TV PINK Željko Mitrović sinoć se oglasio na Instagramu s obzirom da je ta televizija isključena sa ponude Moja TV.
Prenosimo njegovu objavu s Instagrama:
- Dragi moji Bošnjaci! Ja kao neko ko je u Sarajevu dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje početkom dvijehiljaditih, moram da primjetim, da to što sam ja na Američkoj a ne na Iranskoj strani, je vjerovatno razlog što više nećemo sarađivati sa BH Telekomom u Bosni, o čemu je ova telekom kompanija već donijela odluku, za svoje kablovske korisnike na nivou Bosne i Hercegovine - navodi Mitrović.
- Ovo praktično znači da 70 TV kanala koje proizvodi TV Pink, neće više biti u ponudi ovog telekom operatera u BIH, jer se interesi gledalaca kod određenih kablovskih operatera više ne smatraju ključnim, već religijska i politiċka opredeljenja! Što se mene lično tiče, ja ću ostati privržen ideji o bratstvu bošnjačkog i srpskog naroda ali i privržen ideji, da svi treba da se vodimo zdravim razumom, tolerancijom, ali i sopstvenim interesima! Duboko vjerujem da će građani BIH, već za 30 dana,dobiti našu OTT ponudu i box za gledanje svih naših kanala, sa pretplatom od samo 5 KM mjesečno! Dragi moji Bošnjaci, neće nas ponovo posvađati ni BH TELEKOM ni bilo koja politička partija, a imena mudraca koji učestvuju u ovoj kvazi-biznis seansi, pamtit će Pink ZAUVIJEK! Vidimo se uskoro u Sarajevu! Vaš Žex vječni i neizlječivi Jugonostalgičar – poručio je Mitrović.