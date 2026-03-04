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POVLAČENJE OSRH

Predsjednik Hrvatske naredio povlačenje vojnika iz misija u Iraku i Libanu, postupak već započet

Odluka je, kako je navedeno, donesena na osnovu sigurnosne procjene situacije u područjima gdje su raspoređeni hrvatski vojnici

R.R./ATA Images/PIXSELL

I. Š.

4.3.2026

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je odluku o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) iz međunarodnih misija u Iraku i Libanonu. Iz Ureda predsjednika saopćeno je da je odluka izvršna te da je za njenu provedbu zadužen načelnik Glavnog stožera OSRH.

Prema navodima iz saopćenja, načelnik Glavnog stožera već je započeo proceduru povlačenja vojnika, vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uslovima na terenu, o čemu redovno izvještava predsjednika.

Odluka je, kako je navedeno, donesena na osnovu sigurnosne procjene situacije u područjima gdje su raspoređeni hrvatski vojnici, te u skladu s ustavnim i zakonskim ovlaštenjima predsjednika kao vrhovnog zapovjednika.

Nakon što proces bude u potpunosti završen, javnost će biti dodatno informisana. Iz Ureda poručuju da će prioritet i ubuduće biti sigurnost hrvatskih vojnika i zaštita nacionalnih interesa.

# HRVATSKA
# ZORAN MILANOVIĆ
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