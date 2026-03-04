Mitrović poručio da nudi svoj avion, jer Konaković nije ni mrdnuo da spasi bh. građane

Vlasnik PINK televizije Željko Mitrović poručio je na društvenim mrežama da nudi svoj avion kako bi se evakuirali građani BiH iz ugroženih područja, jer ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković nije ni mrdnuo da spasi bh. građane.

- Ja sam najveći avion iz moje flote već ponudio Republici Srbiji, za transport ljudi koji su zarobljeni u UAE, kako moj najveći avion ima 13 mjesta, ispostavilo se da Srbiji nije potrebno jer ima veliku flotu velikih aviona, ali kako čujem da ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, poznatiji kao “Dino Vanjski” nije ni mrdnuo u spasavanju građana BIH iz ratom zahvaćenih područja, zbog prezauzetosti oko tala i akvizicije BH Telekoma, ja sam spreman da na raspolaganje Bosni i Hercegovini ustupim svoj najveći avion Embrajer Legacy za izvlačenje građana Bosne i Hercegovine iz UAE, potpuno besplatno.