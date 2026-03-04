Mitrović poručio da nudi svoj avion, jer Konaković nije ni mrdnuo da spasi bh. građane

Vlasnik PINK televizije Željko Mitrović poručio je na društvenim mrežama da nudi svoj avion kako bi se evakuirali građani BiH iz ugroženih područja, jer ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković nije ni mrdnuo da spasi bh. građane.
- Ja sam najveći avion iz moje flote već ponudio Republici Srbiji, za transport ljudi koji su zarobljeni u UAE, kako moj najveći avion ima 13 mjesta, ispostavilo se da Srbiji nije potrebno jer ima veliku flotu velikih aviona, ali kako čujem da ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, poznatiji kao “Dino Vanjski” nije ni mrdnuo u spasavanju građana BIH iz ratom zahvaćenih područja, zbog prezauzetosti oko tala i akvizicije BH Telekoma, ja sam spreman da na raspolaganje Bosni i Hercegovini ustupim svoj najveći avion Embrajer Legacy za izvlačenje građana Bosne i Hercegovine iz UAE, potpuno besplatno.
Ovo znači, da ću avion i hrabru posadu staviti na raspolaganje građanima Bosne i Hercegovine potpuno besplatno, sve što Bosna i Hercegovina treba da uradi je da obezbijedi dozvolu EASA i plati gorivo! Neposredno sam podstaknut na ovakav potez, ispoviješću gospođe Simune Žakule iz Doboja koja nam je dala telefonsku izjavu zarobljena u UAE, a njena izjava se nalazi u sklopu ove objave! Ministre Konakoviću, na par dana ću suspendovati naš sukob dok vaši građani ne budu na sigurnom, a zatim ću vrlo rado nastaviti polemiku, sa dokumentacijom i dokazima o vašim kriminalnim radnjama! Sad je najvažnije da svi građani Bosne i Hercegovine budu dobro! P.S. Kako čujem da Dino Vanjski, avione AIR SRBIJE naziva Vučićevim avionima, i da ih ne preporučuje, to je više nego skandalozno, a što je očekivano za “Dina Vanjskog” koji je “fakultet završio” za samo 11 dana, što se u civilizovanim zemljama takođe smatra teškim sumnjivim djelom. Sada je važno da se svi građani iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije što pre ukrcaju i da budu na bezbjednom! Srdačan pozdrav Vaš Flying Žex P.S. Zbog brže procedure šaljem vam i registraciju aviona YU-PAA - naveo je Mitrović.