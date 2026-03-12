Tužilaštvo u Sloveniji podiglo optužni prijedlog protiv patrijarha Porfirija zbog zlostavljanja sveštenika na radnom mjestu

Državno tužilaštvo u Ljubljani podiglo je 12. januara optužni prijedlog protiv patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija Perića zbog zlostavljanja na radnom mjestu. Tereti ga se da je, kao tadašnji zagrebačko-ljubljanski mitropolit, vršio dugotrajan pritisak na svećenika Željka Lubardu jer je ovaj odbio lažno svjedočiti kako bi se prikrile finansijske malverzacije u crkvenoj blagajni, piše Nova.rs.

Prema dokumentu Okružnog državnog tužilaštva u Ljubljani od 10. februara 2026., optužni prijedlog podnesen je protiv patrijarha Porfirija Perića, koji je u vrijeme događaja bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski, te protiv Srpske pravoslavne crkve – Crkvene općine Ljubljana kao pravne osobe.

Slovensko tužilaštvo potvrdilo je da je Općinskom sudu u Ljubljani podnesen optužni prijedlog protiv jedne osobe zbog zlostavljanja na radnom mjestu i protiv jedne pravne osobe zbog odgovornosti za isto kazneno djelo. Dio kaznene prijave protiv drugih osoba u međuvremenu je odbačen.

Slučaj Lubarda

Bivši ljubljanski paroh Željko Lubarda tvrdi da je bio izložen dugotrajnom i sustavnom mobingu jer nije želio prešutjeti, kako navodi, finansijske malverzacije u crkvenoj blagajni.

- Tom zlostavljanju bio sam izložen dok sam na temelju ugovora o radu bio zaposlen kao svećenik pri Crkvenoj općini u Ljubljani. Zlostavljanje kojem sam bio izložen na Sudu za radne i socijalne sporove već je pravomoćno potvrđeno i po svim parametrima predstavlja najteži slučaj zlostavljanja zaposlenika u sudskoj praksi u Sloveniji - rekao je Lubarda za Nova.rs.

Okružno državno tužilaštvo podnijelo je optužni prijedlog početkom januara, a Lubarda je o tome obaviješten početkom februara.

Patrijarh Porfirije već je saslušan pred istražnim sucem. Uz Porfirija, optužena je i Crkvena općina u Ljubljani kao pravna osoba, "odgovorna za provođenje njegovih progona".

- Sada je na sudu da provjeri zakonitost optužnog akta i zakaže početak suđenja, koje se očekuje u idućim mjesecima - rekao je Lubarda.

Navodi tužilaštva

Optužni akt odnosi se na kazneno djelo zlostavljanja na radnom mjestu prema člancima 196. i 197. Kaznenog zakona Republike Slovenije. Za isto djelo tereti se i Crkvena općina Ljubljana, uz obrazloženje da je djelo u njenom imenu i za njen račun počinio Porfirije kao njen čelnik.

Tužilaštvo navodi da je Porfirije, u svojstvu mitropolita, povrijedio prava svećenika Željka Lubarde, zaposlenog u Crkvenoj općini Ljubljana od 2014. do 2017. godine. Perić je, prema tužilaštvu, naložio da se Lubardi uruči otkaz uz obrazloženje poslovnog razloga, što tužilaštvo smatra neutemeljenim.

Stvarni razlog otkaza, prema tužilaštvu, bio je osvetnički, jer se Lubarda protivio premještaju u drugu parohiju – najprije u Novo Mesto, a zatim u Koprivnicu. Od oktobra 2014. prema Lubardi je vršeno psihičko nasilje, ponižavanje i nejednako postupanje, što je izazvalo osjećaj straha i poniženja.

Porfirije mu je, navodi tužilaštvo, upućivao zamjerke i prijetio premještajem, što se opisuje kao neopravdana kazna. Takvo postupanje dovelo je do ozbiljnih posljedica po Lubardino zdravlje, uključujući poremećaj prilagodbe s anksioznim i depresivnim simptomima te smanjenje radne sposobnosti.

Pronevjera novca i pritisak na svjedoka

Mobing nad Lubardom započeo je nakon što je prijavio sumnjivo poslovanje bivšeg starješine hrama Perana Boškovića, koji je pravomoćno osuđen za pronevjeru crkvenog novca.

Lubarda tvrdi da je Porfirije vršio pritisak da ne svjedoči protiv Boškovića, što je odbio:

- Namjera je bila da se progonima spriječi moje svjedočenje u kaznenom postupku protiv bivšeg svećenika iz Ljubljane, budući da sam kategorički odbio lažno svjedočiti. To svjedočenje za mene nije bila samo građanska obveza, nego ispunjavanje temeljnih načela moje svetosavske vjere i zaštita Crkve. Nakon toga svi progoni imali su cilj brutalno kazniti mene i moju obitelj, a motivirani su isključivo mojom ulogom u razotkrivanju kriminala u SPC-u - rekao je Lubarda.

Sud za radne i socijalne sporove u Sloveniji ranije je pravomoćno utvrdio da je Lubarda bio žrtva "jednog od najtežih slučajeva zlostavljanja zaposlenika u slovenskoj praksi", a dokumentacija navodi gotovo 50 konkretnih radnji mobinga. Upravo su ti nalazi bili osnova za kaznenu prijavu protiv Porfirija i optužni prijedlog.

Lubarda tvrdi da je zbog pritisaka ostao bez primanja i da je sa suprugom i četvero djece završio bez krova nad glavom, dok mu je zbog narušenog zdravlja priznat status invalida.

S druge strane, svećenik Peran Bošković pravomoćno je osuđen za pronevjeru crkvene imovine na šest mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, ali je unatoč presudi nastavio obavljati svećeničku službu do umirovljenja.

Portal Nova.rs obratio se Informativnoj službi Srpske pravoslavne crkve za komentar, ali do objave teksta nije dobio odgovor.

Pitanja o fazi postupka protiv Prvoslava Porfirija Perića upućena su i Općinskom sudu u Ljubljani, na koji ih je prethodno uputilo slovensko tužilaštvo.