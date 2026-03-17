Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Privremeno zatvoreno Poglavlje 21 u pristupnim pregovorima sa EU: "Naporan rad i posvećenost su se isplatili"

Vaše današnje dostignuće je inspiracija za sve zemlje u procesu pristupanja, kazala je Kos

Privremeno zatvoreno Poglavlje 21. Bojan Gnjidić

A. O. / Vijesti.me

17.3.2026

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu danas privremeno zatvorila poglavlje 21 – transevropske mreže, u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je istakla da su se naporan rad i posvećenost Crne Gore isplatili.

- Vaše današnje dostignuće je inspiracija za sve zemlje u procesu pristupanja. Crna Gora je najnaprednija zemlja u procesu pristupanja EU. Da ne bude nikakve zabune, moji dragi prijatelji u Crnoj Gori, zatvaramo Poglavlje 21 – transevropske mreže. Čestitam svima u Crnoj Gori - kazala je Kos na konferenciji za medije nakon Međuvladine konferencije u Briselu.

Politika poglavlja Trans-evropske mreže je usmjerena na unapređenje i razvoj saobraćajnih, energetskih i telekomunikacijskih sistema u skladu sa evropskim standardima.

Nakon zatvaranja ovog poglavlja, Crnoj Gori preostaje da zatvori još 19 od 33 poglavlja da bi zaokružila proces pridruživanja Uniji.

Kos je istakla da računa na posvećenost svih političkih aktera kako bi se rad nastavio bez prekida. Ona je kazala da je sigurna da uz snažnu političku volju i posvećenost, da će Crna Gora nastaviti ovim odličnim tempom.

- Ova komisija vas u potpunosti podržava u održavanju tog zamaha - istakla je.

Kos je je naglasila da je potrebno osnažiti vladavinu prava, radi jačanja nezavisnog profesionalnog pravosuđa, ali i uskladiti viznu politiku sa Evropskom unijom.

Ona je odgovarajući na novinarsko pitanje da prokomentariše odluku opozicije da napusti skupštinske odbore zbog nezadovoljstva oko Zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), kazala da su informisani da je opozicija izrazila zabrinutost u vezi sa tim dokumentima.

- Naveli smo da smo konsultovani ali da nije sasvim obavljeno usklađivanje sa GDPR (pravila Evropske unije o zaštiti ličnih podataka) i ostavili smo prostor da se to uklađivanje obavi prije učlanjenja vaše države u Evropsku uniju - dodala je Kos.

Ona je istakla da Crna Gora mora da omogući profesionalno zapošljavanje u policiji i da obezbijedi da svaka kadrovska odluka, pa i otpuštanje, bude zasnovana na vladavini prava uz pravo žalbe".

- Dragi prijatelji, obećali smo da ćemo se ove godine, tokom predsjedavanja, češće sastajati i veoma mi je drago što to obećanje ispunjavamo. Ovo je već 14. privremeno zatvoreno poglavlje u pregovaračkom procesu - kazao je premijer Crne Gore Milojko Spajić.

Istakao je da se privremenim zatvaranjem ovog poglavlja stvaraju uslovi za unapređenje razvoja transportnih, energetskih i telekomunikacionih sistema u skladu sa evropskim standardima. 

- Infrastruktura znači povezivanje ljudi, ekonomija, prilika i ideja. U tom smislu, današnji korak predstavlja mnogo više od samih mreža, to je značajan znak da se Crna Gora i njeni građani sve više integrišu u tkivo Evropske unije - rekao je Spajić.

On je čestitao ministarstvima saobraćaja, evropskih poslova i vanjskih poslova, “kao i kolegama i evropskim partnerima koji su marljivo radili kako bismo ostvarili ovaj važan uspjeh”.

Tokom zasjedanja. Bojan Gnjidić

Spajić je istakao da unapređenje i razvoj transevropske transportne i energetske mreže za Crnu Goru vidi kao svoj strateški cilj u okviru šireg evropskog sistema mobilnosti, logistike i ekonomske integracije.

- To znači da je svaka velika infrastrukturna odluka koju donosimo vođena širom perspektivom, i to kako se Crna Gora povezuje sa svojim susjedima, kako se Zapadni Balkan povezuje sa Evropskom unijom, i kako te veze doprinose integrisanijem evropskom kontinentu, cilju čija je relevantnost danas veća nego ikada - rekao je crnogorski premijer.

Istakao je da je Crna Gora aktivno učestvovala u identifikovanju prioritetnih infrastrukturnih koridora, kao i u jačanju regionalne koordinacije, te da nastavlja da širi elektroenergetske interkonekcije sa susjednim državama i sa Evropskom unijom.

Zamjenica ministra za evropska pitanja Kipra Marilena Raouna, kazala je u ime predsjedavanja Kipra Savjetom EU, da je u aktuelnom geopolitičkom kontekstu proširenje više nego ikada geostrategijska investicija u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet.

- Drago mi je da je još jedno pregovaračko poglavlje sa Crnom Gorom danas privremeno zatvoreno, u okviru druge međuvladine konferencije za Crnu Goru pod predsjedavanjem Kipra, čime se broj privremeno zatvorenih poglavlja povećava na 14 - kazala je Raouna.

Ona je naglasila da Crna Gora ostaje lider u procesu proširenja, a da današnji napredak potvrđuje snažan zamah njenih pristupnih pregovora, zasnovan na vlastitim zaslugama.

# EVROPSKA UNIJA
# CRNA GORA
# BRISEL
# MILOJKO SPAJIĆ
# MARTA KOS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.