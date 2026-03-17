Privremeno zatvoreno Poglavlje 21 u pristupnim pregovorima sa EU: "Naporan rad i posvećenost su se isplatili"

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu danas privremeno zatvorila poglavlje 21 – transevropske mreže, u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je istakla da su se naporan rad i posvećenost Crne Gore isplatili.

- Vaše današnje dostignuće je inspiracija za sve zemlje u procesu pristupanja. Crna Gora je najnaprednija zemlja u procesu pristupanja EU. Da ne bude nikakve zabune, moji dragi prijatelji u Crnoj Gori, zatvaramo Poglavlje 21 – transevropske mreže. Čestitam svima u Crnoj Gori - kazala je Kos na konferenciji za medije nakon Međuvladine konferencije u Briselu.

Politika poglavlja Trans-evropske mreže je usmjerena na unapređenje i razvoj saobraćajnih, energetskih i telekomunikacijskih sistema u skladu sa evropskim standardima.

Nakon zatvaranja ovog poglavlja, Crnoj Gori preostaje da zatvori još 19 od 33 poglavlja da bi zaokružila proces pridruživanja Uniji.

Kos je istakla da računa na posvećenost svih političkih aktera kako bi se rad nastavio bez prekida. Ona je kazala da je sigurna da uz snažnu političku volju i posvećenost, da će Crna Gora nastaviti ovim odličnim tempom.

- Ova komisija vas u potpunosti podržava u održavanju tog zamaha - istakla je.

Kos je je naglasila da je potrebno osnažiti vladavinu prava, radi jačanja nezavisnog profesionalnog pravosuđa, ali i uskladiti viznu politiku sa Evropskom unijom.

Ona je odgovarajući na novinarsko pitanje da prokomentariše odluku opozicije da napusti skupštinske odbore zbog nezadovoljstva oko Zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), kazala da su informisani da je opozicija izrazila zabrinutost u vezi sa tim dokumentima.

- Naveli smo da smo konsultovani ali da nije sasvim obavljeno usklađivanje sa GDPR (pravila Evropske unije o zaštiti ličnih podataka) i ostavili smo prostor da se to uklađivanje obavi prije učlanjenja vaše države u Evropsku uniju - dodala je Kos.

Ona je istakla da Crna Gora mora da omogući profesionalno zapošljavanje u policiji i da obezbijedi da svaka kadrovska odluka, pa i otpuštanje, bude zasnovana na vladavini prava uz pravo žalbe".

- Dragi prijatelji, obećali smo da ćemo se ove godine, tokom predsjedavanja, češće sastajati i veoma mi je drago što to obećanje ispunjavamo. Ovo je već 14. privremeno zatvoreno poglavlje u pregovaračkom procesu - kazao je premijer Crne Gore Milojko Spajić.

Istakao je da se privremenim zatvaranjem ovog poglavlja stvaraju uslovi za unapređenje razvoja transportnih, energetskih i telekomunikacionih sistema u skladu sa evropskim standardima.

- Infrastruktura znači povezivanje ljudi, ekonomija, prilika i ideja. U tom smislu, današnji korak predstavlja mnogo više od samih mreža, to je značajan znak da se Crna Gora i njeni građani sve više integrišu u tkivo Evropske unije - rekao je Spajić.

On je čestitao ministarstvima saobraćaja, evropskih poslova i vanjskih poslova, “kao i kolegama i evropskim partnerima koji su marljivo radili kako bismo ostvarili ovaj važan uspjeh”.