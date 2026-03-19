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PREMA ODLUCI PREDSJEDNIKA

Hrvatski vojnici evakuirani iz Iraka

U saopćenju se podsjeća kako je Milanović odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz Iraka te Libana donio odmah nakon početka sukoba na Bliskom istoku

Hrvatska vojska. Platforma X

FENA

19.3.2026

Svih sedam hrvatskih vojnika koji su sudjelovali u misiji u Iraku evakuirani su iz te zemlje te su na povratku u Hrvatsku, objavio je u četvrtak ured hrvatskoga predsjednika Zorana Milanovića.

U saopćenju se podsjeća kako je Milanović odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz Iraka te Libana donio odmah nakon početka ratnog sukoba na Bliskom istoku.

Sukob započet američko-izraelskim napadima na Iran proširio se i na te dvije države.

- Povlačenje pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanu provedeno je prema Odluci Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OSRH Zorana Milanovića. Pripadnik OSRH koji je bio u misiji u Libanu evakuiran je sigurno iz Libana još prije tjedan dana - stoji u priopćenju s Pantovčaka.

# HRVATSKA VOJSKA
# HRVATSKA
# IRAK
# ZORAN MILANOVIĆ
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