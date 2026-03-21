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SRBIJANSKA MINISTRICA

Handanović: Država će ustupiti 40.000 tona nafte iz rezervi, građani nemaju razloga za paniku

To je izuzetno visoka cijena, navela je ministrica

Srbija ima dovoljno nafte. Screenshot

A. O.

21.3.2026

Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u subotu da država pregovara s naftnim kompanijama kako bi pronašla najbolji način i najpovoljnije cijene po kojima će im ustupiti 40.000 tona nafte iz robnih rezervi (oko 15 posto), koje je odlučila pustiti na tržište zbog trenutne situacije s energentima u svijetu.

- Apsolutno mogu nastaviti uvoziti po visokoj cijeni, a dobivati po niskoj cijeni naše obavezne rezerve, i u kombinaciji tih mjera nastaviti opskrbljivati tržište bez nestašica - rekla je Đedović Handanović za televiziju Pink, dodajući da država ima dovoljno rezervi.

Ministrica je naglasila da nema potrebe za panikom i stvaranjem zaliha, podsjećajući da je država prošle godine uspješno prevladala kriznu situaciju kada 100 dana nije bilo dotoka sirove nafte, a na pumpama ništa nije nedostajalo.

- Imali smo NIS-ove pumpe u Vojvodini, gdje su poljoprivrednici točili i po 1.000 litara. Zaista nema potrebe za tim, jer to stvara umjetnu potražnju - rekla je Đedović Handanović.

Prema njezinim riječima, nemoguće je predvidjeti kako će se razvijati situacija s naftom na globalnom tržištu.

- Donijeli smo mjere da zaštitimo, prije svega, građane i privredu od povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu, koja je gotovo udvostručena u odnosu na siječanj. Dosegla je 118 USD po barelu tijekom prošlog tjedna, dok je na londonskoj burzi jučer zatvorila na 112 USD po barelu. To je izuzetno visoka cijena - navela je ministrica.

# IZVOZ
# UVOZ
# NAFTA
# DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ
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