Handanović: Država će ustupiti 40.000 tona nafte iz rezervi, građani nemaju razloga za paniku

Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u subotu da država pregovara s naftnim kompanijama kako bi pronašla najbolji način i najpovoljnije cijene po kojima će im ustupiti 40.000 tona nafte iz robnih rezervi (oko 15 posto), koje je odlučila pustiti na tržište zbog trenutne situacije s energentima u svijetu.

- Apsolutno mogu nastaviti uvoziti po visokoj cijeni, a dobivati po niskoj cijeni naše obavezne rezerve, i u kombinaciji tih mjera nastaviti opskrbljivati tržište bez nestašica - rekla je Đedović Handanović za televiziju Pink, dodajući da država ima dovoljno rezervi.

Ministrica je naglasila da nema potrebe za panikom i stvaranjem zaliha, podsjećajući da je država prošle godine uspješno prevladala kriznu situaciju kada 100 dana nije bilo dotoka sirove nafte, a na pumpama ništa nije nedostajalo.

- Imali smo NIS-ove pumpe u Vojvodini, gdje su poljoprivrednici točili i po 1.000 litara. Zaista nema potrebe za tim, jer to stvara umjetnu potražnju - rekla je Đedović Handanović.

Prema njezinim riječima, nemoguće je predvidjeti kako će se razvijati situacija s naftom na globalnom tržištu.

- Donijeli smo mjere da zaštitimo, prije svega, građane i privredu od povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu, koja je gotovo udvostručena u odnosu na siječanj. Dosegla je 118 USD po barelu tijekom prošlog tjedna, dok je na londonskoj burzi jučer zatvorila na 112 USD po barelu. To je izuzetno visoka cijena - navela je ministrica.