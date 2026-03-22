Mrtva trka u Sloveniji: Golobova stranka "za dlaku" ispred Janšine nakon 99 posto prebrojanih glasova

Nakon prebrojanih 99,19% glasova na parlamentarnim izborima u Sloveniji, stranka aktuelnog premijera Roberta Goloba "Svoboda" vodi ispred Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janeza Janše, ali razlika je vrlo mala. Svoboda ima 28,55% glasova, dok SDS drži 28,17%.

Dalje slijede Nova Slovenija (NSi) u koaliciji sa Slovenačkom narodnom strankom (SLS) i Fokusom sa 9,33%, Socijaldemokrate (SD) sa 6,71%, Demokrati sa 6,69%, Resni.ca sa 5,57% i Levica i Vesna sa 5,39% glasova.

Prema trenutnoj projekciji mandata, Svoboda bi osvojila 29 zastupničkih mjesta, SDS 28, NSi sa SLS i Fokusom 9, SD 6, Demokrati 6, Resni.ca 5, dok bi Levica i Vesna imali po 5 mandata.

Za formiranje većine u Narodnoj skupštini, Svoboda sigurno može računati na podršku SD i Levice, dok bi se Resni.ca i NSi mogli pridružiti koaliciji.

Golobova izjava

- Bilo je zaista napeto, ali prije svega, veliko hvala svima koji su izašli na glasanje, svim biračima. Dali ste svoj glas za demokratiju, ne samo za slobodu, za demokratiju. I za to, veliko hvala - izjavio je Golob.

Naglasio je da stranka neće pregovarati o suverenitetu i da neće predati vlast strancima, aludirajući na moguće miješanje u izbore iz inostranstva:

- Ovdje i sada kažem da ćemo u sljedećem mandatu učiniti sve da ova budućnost bude bolja za sve, sve građane. Samo o jednoj stvari nećemo pregovarati — jer nas čekaju teški pregovori. Ali o jednoj stvari nećemo pregovarati. Naš suverenitet — nećemo dozvoliti da stranci ovdje vladaju.

"Neobična razlika"

S druge strane, Janez Janša (SDS) je istakao da je razlika od 50.000 glasova "vrlo neobična" i upozorio na "stalna rušenja web stranice Državne izborne komisije (DVK)":

- Nadam se da se ne dešava ništa čudno ili takav nered kao što je bio slučaj na prošlim izborima. Sve će se morati prebrojati na prstima kako se ne bi pronašle nepravilnosti... Ove stvari su izuzetno čudne.

Slovenci su na izborima birali između 1.185 kandidata za ukupno 90 poslaničkih mjesta. Za mandat se takmičilo 17 lista, od kojih je 15 prisutno u svih osam izbornih jedinica, dok je pravo glasa imalo 1.695.196 birača.