Izjednačeni rezultati SDS-a i Pokreta Sloboda na izborima: Nijedna stranka ne može osigurati potrebnih 46 mandata za većinu

Prema preliminarnim rezultatima državne izborne komisije zasnovanim na većini prebrojanih glasova, desno orijentisana Slovenska demokratska stranka (SDS) i liberalni Pokret Sloboda (GS) bili su izjednačeni na parlamentarnim izborima u Sloveniji u nedjelju.

Potrebni mandati

Nijedna stranka, čak ni uz postojeće koalicione partnere, nije izgledala kao da može osigurati potrebnih 46 mandata za većinu u parlamentu od 90 mjesta, što manje stranke koje pređu prag od četiri posto čini potencijalnim "kraljotvorcima".

Na osnovu 99,45 posto prebrojanih glasova, GS je osvojio 29 mandata, tijesno ispred SDS-a sa 28 mandata.

Zajedno s partnerskim strankama, GS predvođen aktuelnim premijerom Robertom Golobom imao bi 40 zastupnika, dok bi SDS, koji predvodi populistički bivši premijer Janez Janša, imao 43 mandata.

Optužbe za nepravilnosti

Ključna stranka će, kako se čini, na kraju biti Resni.ca, desničarska i populistička partija koja bi, prema svojim idealima, bila bliža partnerstvu s Janšinim SDS-om, čime bi ova stranka došla do potrebne većine za formiranje vlasti.

- Svi smo ukazali povjerenje jednoj stranci, bez obzira u šta vjerujemo. Svi zaslužujemo budućnost i ja sam ovdje sada da kažem da ćemo s ovim mandatom učiniti sve da tu budućnost učinimo boljom za sve naše građane - rekao je Golob svojim pristalicama nakon što su preliminarni rezultati pokazali prednost GS-a.

Janša, koji se kandidovao za četvrti mandat na mjestu premijera, optužio je izbornu komisiju za nepravilnosti u brojanju, tvrdeći da je njegov nadzorni tim uočio neslaganje od 50.000 glasova za SDS.

- Pozivam odgovorne u državnoj izbornoj komisiji, one koji upravljaju kompjuterskim programom, da shvate da ću ponovo prebrojati svaki glas sa svih biračkih mjesta ako se za to organizujemo - rekao je lokalnoj televiziji.

Oba tabora su poručila da će izbori odrediti budući pravac Slovenije. Pod Golobom, zemlja je vodila liberalnu, proevropsku politiku usmjerenu na društvene reforme, dok Janša želi uvesti porezne olakšice za kompanije i smanjiti finansiranje nevladinih organizacija, socijalne pomoći i medija.

Tajni snimci

Golob je uskladio slovensku vanjsku politiku s evropskim državama koje podržavaju nezavisnu palestinsku državu, dok bi Janša, saveznik mađarskog nacionalističkog premijera Viktora Orbana i pristalica američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), promijenio međunarodno usmjerenje zemlje.

Izborna kampanja se dodatno zaoštrila ovog mjeseca kada su na anonimnoj web-stranici objavljeni tajni snimci koji navodno razotkrivaju korupciju u vladi.

Izvještaj ove sedmice navodi da se Janša sastao s predstavnicima izraelske privatne špijunske firme Black Cube, za koju je LinkedIn 2023. tvrdio da stoji iza kampanje sa skrivenim kamerama usmjerene na aktiviste i novinare uoči izbora u Mađarskoj 2022. godine.