Plate nikad veće, ali nema ko da radi: Ovoj zemlji nedostaje desetine hiljada radnika u ključnom sektoru

Energetska obnova objekata i zaštita na radu nalaze se u središtu 5. Susreta graditelja Privredne komore Hrvatske, koji se u subotu održava u Bjelovaru uz prisustvo više od 200 učesnika.

Ipak, kao najveći izazov sektora i dalje se izdvaja hronični nedostatak radne snage.

Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil naveo je da u Hrvatskoj trenutno djeluje oko 17.000 građevinskih zanatskih radnji, dok je u posljednjih pet godina otvoreno približno 6.500 novih. Uprkos značajnom rastu, potražnja za majstorima i dalje nadmašuje ponudu.

- Posla ima dovoljno. Majstori nikad nisu bili traženiji i nikad nisu bili plaćeniji kao danas, no i dalje se uvijek čekaju jer ih nema dovoljno - rekao je Kratohvil, dodavši da HOK posebnu pažnju posvećuje stručnom obrazovanju kako bi se osiguralo dovoljno kvalitetnog radnog kadra.

Državni sekretar Ministarstva privrede Goran Romek procijenio je da građevinskom sektoru nedostaju desetine hiljada radnika, naglasivši da je taj problem prisutan širom Evrope. Kao odgovor na ovaj izazov istakao je nastavak stipendiranja zanatskih zanimanja i finansiranje učenja kroz rad kao ključne prioritete ministarstva.

- Nastojimo da podstičemo mlade zanatlije da se u što većoj mjeri odluče na osnivanje svojih radnji i da iz stručnog obrazovanja izađu kao kompletne osobe, spremne za tržište - rekao je Romek.

Pritisak na tržište

Dodao je da bi završetkom ciklusa obnove nakon zemljotresa pritisak na tržište rada mogao djelimično oslabiti.

Direktor bjelovarske firme Hidroregulacija Dominik Nervo upozorio je da nedostatak radne snage nije nova pojava.

- U zadnjih pet, šest, a možda i više godina radnika je sve manje i manje - rekao je, ističući značaj stipendiranja mladih i njihovog zadržavanja u struci. Hidroregulacija trenutno stipendira nekoliko studenata i učenika stručnih škola, a zaposlenima omogućava i kreditna zaduženja uz minimalnu zakonsku kamatu kako bi mladi i mlade porodice lakše živjeli.

Razvoj zanatstva

Predsjednik Privredne komore Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Pavec ocijenio je da je stanje u županijskom zanatstvu zadovoljavajuće.

Naglasio je da je tokom prošle godine otvoreno 160 novih radnji te da je njihov ukupan broj dostigao 1.800, dodavši da svi infrastrukturni projekti u županiji pozitivno utiču na razvoj zanatstva.